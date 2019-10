Code Week 2019, tanti appuntamenti dedicati ad Apple Swift in tutta Europa

Nella settimana dedicata al coding, la Code Week 2019, il linguaggio Swift di Apple sarà al centro dell’iniziativa annuale, che ha come obiettivo l’introduzione alla programmazione per gli studenti di ogni età.

Apple Swift e Swift Playground saranno utilizzati nelle scuole e nelle università di tutta l’Unione Europea all’interno dell’ormai tradizionale iniziativa dedicata al coding, una serie di progetti che tra il 5 e il 20 ottobre avvicineranno i bambini, i ragazzi e gli insegnanti al linguaggio di programmazione. Apple promuove questa campagna dell’Unione Europea raccontando l’esperienza negli istituti selezionati per il progetto, come una scuola elementare in Inghilterra e un corso per adulti in Italia.

In Italia Belida Tagariello insegna a sviluppare app e negli ultimi due anni ha avuto 41 studenti, che hanno sviluppato a loro volta 14 applicazioni. Circa 16 studenti hanno ora un lavoro nel settore della tecnologia. I risultati ottenuti – come riportato in un comunicato di Apple – vanno ben oltre alle competenze informatiche: i bambini abituati al linguaggio della programmazione sono pronti ad affrontare problemi e trovare soluzioni.

Un’esperienza è quella di una scuola in Inghilterra, dove gli insegnanti Alice Nutt e Clare Scott hanno incominciato a programmare solo due anni fa, ma ora utilizzano Swift Playgrounds normalmente in ogni materia che insegnano ai loro giovani allievi della Layton Primary School di Blackpool in Inghilterra.

Il progetto Everyone Can Code è stato scelto da 5mila istituti e l’utilizzo di Apple Swift è raddoppiato con iOS 13, mentre Swift Playgrounds per iPad è stato aggiornato con il supporto della modalità Dark, i miglioramenti di Learn to Code e altro ancora.

Swift Playgrounds, l’app Apple per giocare e imparare a programmare, è stato presentato per la prima volta alla WWDC 2016: permette di esplorare i fondamenti della programmazione con il linguaggio Swift e poi di affrontare giochi e sfide che approfondiscono vari concetti dello sviluppo software, il tutto in modo semplice e divertente.Apple presentò Swift in concomitanza della WWDC del 2014.

La novità fu presentata da Craig Federighi, l’uomo che ha preso il posto di Bertrand Serlet nel 2011 che descrisse Swift come un nuovo, potente linguaggio di programmazione per iOS e OS X che rende più facile che mai per gli sviluppatori la creazione di app. La storia di come nacque Swift si può leggere qui.

A questo link si possono trovare tutti gli eventi della Code Week 2019. Tutte le notizie dedicate al coding si possono trovare nella sezione di Macitynet dedicata alla programmazione.