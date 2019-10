Apple ha forse comprato IKinema, specializzata in Motion Capture

È probabilmente Apple l’acquirente di IKinema, azienda britannica specializzata in motion capture: tecnologie e dispositivi che consentono di registrare i movimenti del corpo, dati sfruttati nel campo dello spettacolo, dei videogiochi e altri ambiti ancora.

A riferire dell’acquisizione è il sito MacRumors. Non c’è la certezza ma documenti depositati nel Regno Unito lascerebbero pochi dubbi.

IKinema, come accennato, si occupa di tecnologie usate nell’animazione, sfruttate per giochi, nella Realtà Virtuale e altri ambiti. All’inizio dell’anno, l’azienda ha stretto una partnership con Ubisoft per un software RunTime che semplifica la creazione di personaggi animati nei giochi. IKinema è specializzata in tecnologie che consentono di registrare il movimento del corpo (o altri movimenti) fornendo i dati a un software dal quale partire per creare personaggio di vario tipo.

Su quello che resta del sito di IKinema si legge che l’azienda è specialista nell’animazione procedurale in tempo reale e tecnologie per la registrazione del movimento di tutto il corpo. Su YouTube vari filmati mostrano l’uso delle tecnologie in questione per creare personaggi vari che sembrano muoversi con movimenti realistici grazie al motion capture. Tipicamente si parte applicando dei marcatori sui vestiti, sul volto, sulla braccia e sulla gambe di una persona; telecamere e software dedicati permettono di catturare e riprodurre digitalmente i vari movimenti grazie alle coordinate dei marcatori, dati utilizzabili per ricreare con precisione e realismo imovimenti che in seguito possono essere riprodotti da personaggi virtuali in giochi o altri ambiti.

Da documenti depositati da Apple nel Regno Unito, si apprende che Peter Denwood, legale della Mela che si occupa di affari internazionali, dal 12 settembre di quest’anno è stato nominato direttore di IKinema, indicando come indirizzo di riferimento: One Apple Park Way a Cupertino (California), in altre parole il nuovo quartier generale di Apple. L’indirizzo è stato anche aggiornato, indicando come via il numero 100 di New Bridge Street a Londra, l’indirizzo di Apple Europe Limited.

Il sito web di IKinema non è più completamente funzionale, ad eccezione di pochi documenti tecnici che è ancora possibile reperire; gli account Twitter e Facebook dell’azienda non sono aggiornati dal 19 agosto. Un lettore del sito MacRumors che opera nell’industria cinematografica riferisce che gli utenti IKinema sono stati lasciati all’oscuro di tutto per settimane, affermando ad ogni modo che l’acquisizione sarebbe stata confermata in privato in un gruppo Facebook dedicato al Motion Capture.

Appl potrebbe offrire software dedicati agli sviluppatori che propongono giochi per Apple Aracde (il servizio che consente accesso illimitato a centinaia di giochi con un unico abbonamento), sfruttare la tecnologia nell’ambito della Realtà Virtuale, o ancora sfruttarla per creare personaggi anmati per Animoji e Memoji.