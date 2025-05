iOS 18.5 fa la spia se vostro figlio prova a fregarvi

Se il figlio individua ill codice di “Tempo di Utilizzo” e prova ad usare il telefono più del tempo che gli avete concesso, l’iPhone farà la spia. È questa una delle novità di iOS 18.5 e iPadOS 18.5 le cui “Release Candidate” sono state già distribuite agli sviluppatori .

Stiamo parlando di una funzione che migliora e rende più efficace il sistema per bloccare app e notifiche per periodi specifici in cui il dispositivo non deve essere utilizzabile per le funzioni di “intrattenimento” (rimangono disponibili solamente le chiamate e alcune app a scelta dell’amministratore del gruppo), ad esempio per i periodi di studio, per la scuola o per la notte.

Il blocco avviene mediante l’impostazione di un PIN impostato dall’amministratore, Può accadere che però il bambino riesca a conoscere il codice e sbloccare il Tempo di Utilizzo. Se i genitori non si rendono conto i blocco viene superato.

Con iOS 18.5/iPadOS 18.5 non è più così: anche se si inserisce il codice corretto, verrà in ogni caso inviata una notifica sui dispositivi dei genitori, una funzionalità particolarmente utile e che permette di gestire al meglio la protezione dei proprio figli da una eccessiva esposizione all’uso dello smartphone.

Non abbiamo fatto prove specifiche ma è probabile che affinché la notifica arrivi, dovranno essere aggiornati all’ultima versione di iOS e iPadOS sia i dispositivi usati dai genitori, sia quelli dei figli.

Come accennato le Release Candidate (particolari versioni degli update che preludono alle release finali e stabili) di iOS 18.5 e iPadOS 18.5 sono state già distribuite agli sviluppatori ed è probabile che le versioni definitive per tutti arriveranno la prossima settimana.

