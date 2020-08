Combatti il caldo con il condizionatore portatile ad acqua e aria in offerta a 16,99 euro

Il caldo è ormai esploso, nella forma più critica possibile. Le temperature sono ormai altissime e l’afa non permette di respirare. Per combatterlo bastano appena 16,99 euro, grazie al condizionatore portatile in offerta. Clicca qui per acquistarlo.

Si tratta di un sistema di raffreddamento ad acqua e aria portatile, che filtra aria calda, polvere e batteri attraverso grazie al filtro evaporativo che permette di emettere aria fresca e pulita, così da poter stare a proprio agio e nel totale comfort anche in questi giorni di caldo afoso.

Si tratta, peraltro, di un sistema a basso consumo e che si ricarica tramite USB. Il piccolo ventilatore propone tre velocità da regolare a proprio piacimento, per fornire una temperatura confortevole.

In questo modo sarà possibile creare una propria zona di comfort. Naturalmente, trattandosi di un dispositivo molto piccolo, e portatile, non permette di raffreddare un’intera stanza, bensì di creare un piccolo spazio freddo, quello in cui ci si trova per l’appunto. In particolare, questo piccolo condizionatore permette di raffreddare un piccolo ambiente di circa 6-8 gradi.

Nonostante la velocità della ventola, la periferica è particolarmente silenziosa, e permette dunque di utilizzarlo anche nelle ore notturne. Per il corretto funzionamento sarà sufficiente aggiungere l’acqua, collegarlo e accenderlo. Da notare, che il condizionatore si spegnerà da solo non appena l’acqua si esaurisce. La capacità del serbatoio è di 375 ml, mentre l’articolo ha dimensioni contenute in appena 148,5 x 141,5 x 141,5 mm.

Solitamente costa circa 60 euro, ma al momento, con spedizioni dall’Europa, dunque rapide, si acquista ad appena 16,99 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.