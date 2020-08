Giochi in streaming su Apple, ecco qual è il vero problema

Da tempo siamo ormai entrati nell’era del gaming in streaming, con servizi attivi come Google Stadia e GeForce Now: eppure queste tipologia di gioco fatica ad arrivare su iOS. In passato OnLive è stato in grado di offrire giochi in streaming su iPad, mentre Stadia e GeForce Now devono ancora fare il debutto su iOS e Microsoft ha interrotto il supporto per la piattaforma alla scadenza della fase beta. Ecco perché è così difficile vedere i giochi in streaming su App Store.

In una dichiarazione a Business Insider, Apple ha chiarito che il problema riguarda le politiche dell’App Store. Dal suo punto di vista, le varie società sarebbero tenute a presentare ad Apple individualmente ogni gioco, così da avviare singolarmente il processo di revisione e la successiva approvazione. Strano, ovviamente, perché in realtà tutti i giochi in streaming avrebbero già subito un processo di revisione da altre agenzie, come la ESRB, di cui Apple non tiene conto.

Dal comunicato Apple si legge:

I nostri clienti godono di app e giochi fantastici da milioni di sviluppatori e i servizi di gioco possono assolutamente avviarsi sull’App Store purché seguano lo stesso insieme di linee guida applicabili a tutti gli sviluppatori, incluso l’invio di giochi singolarmente per la revisione e la loro visualizzazione nelle ricerche. Oltre all’App Store, gli sviluppatori possono scegliere di raggiungere tutti gli utenti di iPhone e iPad sul Web tramite Safari e altri browser sull’App Store.

Google non ha offerto alcun commento sul supporto di Stadia tramite iOS, ma un portavoce di Microsoft non le ha mandate di certo a dire ad Apple: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Ad ogni modo, oltre al problema della revisione, a giudicare dalle parole di Apple ve ne sarebbe un altro: il motore di ricerca di App Store. Questi giochi in streming potrebbero non apparire se ricercati individualmente nel campo di ricerca di App Store, perché sarebbero in realtà contenuti all’interno del servizio di streaming.

Insomma, al momento la strada per i servizi di giochi in streaming, come xCloud di Microsoft, sembra davvero in salita.

