Combo anti virus: termometro senza contatto e saturimetro a 13,59 euro

Per quanto riguarda il termometro si tratta di un dispositivi che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi e che consente di misurare la temperatura corporea senza contatto, semplicemente usando gli infrarossi.

L’apparecchio include un sensore a infrarossi di alta precisione, che garantisce prestazioni stabili e affidabili, con forte adattabilità alla temperatura ambiente tale da poter essere utilizzato anche negli ambienti complessi.

Il termometro più essere utilizzato per tutte le fasce di età, adulti, neonati e anziani. Particolarmente utile per i bambini, ai quali è possibile misurare la temperatura anche mentre dormono, senza doverli svegliare. Il dispositivo non supporta solo la misurazione frontale ma anche quella auricolare.

Altrettanto importante è il pulsiossimetro incluso nel bundle, prezioso strumento che permette di misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva ma anche di tenere d’occhio l’attività respiratoria, molto utile in questi giorni di emergenza COVID-19.

Precisiamo che qualsiasi pulsiossimetro non permette di stabilire con quale gas è legata l’emoglobina, ma solo la percentuale di emoglobina legata: normalmente l’emoglobina lega l’ossigeno, quindi in sostanza permette di ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.

In tempo di coronavirus, che attacca appunto le vie respiratorie, può essere uno strumento ausiliario di valutazione dei sintomi in caso di malessere. Chiaramente non può e non deve sostituire il consulto medico, ma può fornirgli un dato in più per valutare il tipo di approfondimento o misurazione da mettere in atto.

