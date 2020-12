Su Amazon Fire TV arrivano videochiamate e videocitofono sul TV

I dispositivi Amazon Fire TV offrono ancora più possibilità di utilizzo grazie a diverse novità in arrivo in questi giorni: da oggi, sarà possibile collegare una webcam compatibile a Fire TV Cube per effettuare videochiamate. Grazie al videocitofono Ring Doorbell, sarà possibile ricevere una notifica quando qualcuno suonerà il nostro campanello e vedere a tutto schermo chi c’è alla porta di ingresso.

Amazon Fire TV e videochiamate

Grazie alle nuove funzionalità, gli utenti potranno associare una webcam compatibile alla loro Fire TV Cube per effettuare o ricevere videochiamate dai loro televisori o verso qualsiasi dispositivo con integrazione Alexa dotato di uno schermo, come Echo Show oppure tramite l’App di Alexa.

Indipendentemente dalla distanza, sarà ancora più facile rimanere in contatto con gli amici e la famiglia durante le vacanze, per le occasioni speciali o semplicemente per fare quattro chiacchiere. Con questa funzionalità sarà possibile, per esempio, aprire i regali, cenare, giocare e allenarsi insieme, anche da lontano, senza preoccuparsi di coinvolgere tutti nell’inquadratura. Le webcam compatibili, infatti, consentono a tutta la famiglia di partecipare facilmente alla conversazione, sullo schermo più grande di casa e dalla comodità del divano.

Per abilitare le videochiamate su Fire TV Cube, basterà avere a disposizione una webcam con supporto UVC, risoluzione 720p, 30 frames per secondo. Per una esperienza ottimale sono consigliate webcam con risoluzione 1080p e un campo visivo di 60-90 gradi. Per effettuare videochiamate con il solo utilizzo della voce basterà dire «Alexa, chiama Michela» oppure «Alexa, chiama l’Echo di Elena». Quando la chiamata è in corso, sarà possibile dire «Alexa, attiva il video», «Alexa, rispondi» e «Alexa, termina la chiamata».

Questo aggiornamento inizierà a essere distribuito ai clienti nelle prossime settimane e sarà disponibile in Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Notifiche tramite il videocitofono Ring Doorbell

Con l’arrivo della stagione natalizia e i molti pacchi in arrivo, coloro che utilizzano i dispositivi Fire TV potranno ricevere notifiche sul relativo schermo ogni volta che qualcuno suona il campanello e guardare il video della telecamera di sicurezza a schermo intero dicendo «Alexa, mostrami (nome della videocamera Ring)», oppure «Alexa, parla con (nome della videocamera)». I dispositivi Fire TV sono in grado di ricevere notifiche dal campanello solo se associati a un dispositivo Ring Doorbell.

Le risposte di Alexa mentre guardiamo la TV

Gli utenti potranno domandare ad Alexa attraverso la loro Fire TV le condizioni del meteo o altre informazioni generali, senza interrompere la loro visione o navigazione. Le risposte di Alexa verranno visualizzate su una parte dello schermo in sovraimpressione, sia sulle schermate video che di navigazione. Per iniziare, basterà chiedere «Alexa, com’è il tempo?» oppure «Alexa, quanto è lontano il pianeta Marte?». Questa funzionalità sarà disponibile su tutti i dispositivi Fire TV, escluse la Fire TV e Fire TV stick di prima generazione: in questo articolo trovate la recensione di macitynet di Amazn Fire TV Stick Lite.

