Come configurare l’app Apple TV sulla smart TV

Per poter guardare i contenuti offerti dall’abbonamento ad Apple TV+ su televisori, computer e dispositivi mobili serve l’app Apple TV. Se avete un dispositivo compatibile (qui trovate la lista aggiornata), allora non dovete far altro che configurare l’app: di seguito trovate la procedura da seguire, valida sia per i televisori che per un qualsiasi altro dispositivo abilitato per lo streaming.

Prima configurazione

Per poter procedere, oltre al dispositivo con l’app Apple TV installata sono necessari il vostro ID Apple e la relativa password. Tutto pronto? allora aprite l’app e selezionate la scheda Guarda ora, quindi recatevi su Impostazioni > Account > Accedi ed effettuate l’accesso con il vostro ID Apple.

Per completare la configurazione da dispositivo mobile dovrete usare la fotocamera del telefono per eseguire la scansione del codice QR mostrato sullo schermo della TV, quindi seguire le istruzioni sul telefono. Dal televisore usate invece il relativo telecomando per accedere con l’ID Apple e portare a termine i passaggi.

Reimpostare l’app Apple TV

Se avete la necessità di ripristinare l’app alle impostazioni iniziali rimuovendo le informazioni personali e disconnettendo tutti gli account non dovete far altro che recarvi sul pannello Impostazioni e selezionare la voce Inizializza.

A questo punto dovrete eseguire nuovamente i passaggi sopradescritti per poter utilizzare l’app e quindi fruire i contenuti offerti dall’abbonamento Apple TV+.

Disconnettere l’account da un dispositivo non più in uso

Se avete effettuato l’accesso da una smart TV o da un dispositivo che non avete più – magari perché avete fatto il login dal dispositivo di un amico oppure perché il dispositivo è andato perso, rubato oppure è stato venduto o riciclato ad un’altra persona – potete disconnettere l’account in due modi.

Da Mac e PC, basta andare sul sito appleid.apple.com ed accedere con il proprio ID Apple, scorrere quindi tra i dispositivi connessi, rintracciare quello desiderato e cliccare sul bottone Rimuovi dall’account. Da iPhone e iPad invece basta aprire l’app Impostazioni, cliccare sul proprio nome, quindi scorrere la lista dei dispositivi collegati e rimuovere quello desiderato.

