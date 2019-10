Le serie tv e i film da non perdere a novembre su Amazon Prime Video

Anche Amazon Prime Video si prepara ad affrontare questo mese di novembre, che sarà il più interessante di sempre per il mercato dello streaming tv con l’arrivo di Apple TV+ e Disney+.

Mentre Netflix si è portata avanti svelando già la programmazione natalizia, Amazon non farà mancare ai propri utenti tante novità, tra cui le nuove stagioni di alcune delle serie più amate dagli abbonati, come The Man in the High Castle e Jack Ryan.

Il mese di novembre si apre con le avventure di Jack Ryan di Tom Clancy. Arriva, infatti, la seconda stagione della serie tv thriller con protagonista John Krasinski. Nella seconda stagione, l’agente della Mia Jack Ryan si dirige in Sud America per indagare sul campo su spedizioni di armi illegali. Al fianco di Krasinski nella seconda stagione recitano Wendell Pierce, Naomi Rapace e Michael Kelly. Jack Ryan di Tom Clancy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° novembre 2019.

Arriverà, finalmente, il capitolo finale dell’acclamato The Man in the High Castle. Si tratta dell’ultima stagione di questa serie attraversata da guerra, rivoluzione e passione. La Resistenza diventerà una ribellione guidata dall’idea di Juliana Crain, che cerca sempre di costruire un mondo migliore. Torneranno anche l’Ispettore capo Takeshi Kids e il Reichsmarschall John Smith. La terza stagione intitolata “The end of the world” debutterà il 15 novembre 2019.

Arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video anche la prima serie Comedy crime italiana, Scatola Nera. Si tratta di una commedia esilarante ambientata in un cavea di una banca.Ognuno degli interpreti porta con sé i propri segreti, ferite e piccole e grandi avventure. Otto episodi in cui si alternano la messa in scena e la vita reale, in un intreccio che mescola lacrime e risate. Scatola Nera sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 novembre 2019.

A fine mese arriverà The Report, il film Amazon original, un thriller basato su una storia vera, con Adam Driver, Annette Bening e John Hamm. The Report racconta le vicende di Daniel J. Jones, membro dello staff della senatrice Dianne Feinstein, cui viene assegnato il compito di condurre un’indagine sul Detention and Interrogation Program della CIA, creato dopo l’11 settembre. The Report sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 29 Novembre 2019.

Dopo il successo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e il trionfo al box office italiano, il docufilm Chiara Ferragni unposted sarà disponibile in esclusiva per tutti i clienti Amazon Prime dal 29 novembre su Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo. Il documentario contiene interviste dirette a Chiara e alle persone che fanno parte della sua vita quotidiana, familiari e amici, e contributi di giornalisti, scrittori, sociologi e docenti universitari sul fenomeno moderno della figura dell’influencer.

Serie TV in arrivo a novembre su Amazon Prime Video

The Good Fight la prima stagione dall’1 novembre

la prima stagione dall’1 novembre The Promised Neverland la prima stagione della serie anime dall’1 novembre

la prima stagione della serie anime dall’1 novembre Rocco Schiavone la terza stagione dal 7 novembre

la terza stagione dal 7 novembre L’attacco Dei Giganti la seconda parte della terza stagione della serie anime dal 15 novembre

la seconda parte della terza stagione della serie anime dal 15 novembre Carnival Row in versione doppiata in italiano dal 22 novembre

Film e docu-serie in arrivo a novembre su Amazon Prime Video

Un Amore di Testimone dal 1° novembre

dal 1° novembre Money Monster dal 7 novembre

dal 7 novembre One Child Nation dall’8 novembre

dall’8 novembre Instant Family dal 10 novembre

dal 10 novembre John Wick: Chapter 3 – Parabellum dal 15 novembre

dal 15 novembre Brittany non si ferma più dal 15 novembre

dal 15 novembre Un’ Impresa da Dio dal 16 novembre

dal 16 novembre Un Uragano all’improvviso dal 16 novembre

dal 16 novembre A Ghost Story dal 18 novembre

dal 18 novembre The Birthday Wonderland – l’anime dal 18 novembre

– dal 18 novembre The Beach Bum dal 29 novembre

dal 29 novembre Widow’s Walk dal 29 novembre

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.