Apple torna alle silhouette di iPod per la pubblicità degli AirPods Pro

Dal 2004 al 2008, Apple ha pubblicizzato l’iPod con uno stile unico e inconfondibile: una fortunata serie di spot noti come “Silhouette”, che senz’altro contribuirono al successo dell’iPod all’inizio del millennio.

La magia, la libertà ed eleganza degli auricolari senza fili, viene messa in mostra ripronendo le Silhouette in un’installazione speciale che è visibile sul cubo di vetro dell’Apple Store a New York. In occasione del rilascio di AirPods Pro, le silhouette appaiono come enormi sagome sulla facciata all’ingresso di Apple Fifth Avenue, il caratteristico cubo di vetro luminoso che si erge al centro di una piazza pubblica rimessada pooco a nuovo.

Come abbiamo spiegato qui, Apple Fifth Avenue ha da poco riaperto i battenti. con una superficie doppia rispetto alla versione originale e un soffitto più alto da cui entra ancora più luce naturale, l’iconico store è pià ampio e accogliente e rappresenta il palcoscenico ideale per presentare e far provare ai clienti i nuovi prodotti Apple.

Dal 2006, quando fu inaugurato da Steve Jobs, dando personalmente il benvenuto ai primi clienti che avevano varcato la soglia del cubo, Apple Fifth Avenue ha avuto oltre 57 milioni di visitatori, un numero superiore, all’anno, della Statua della Libertà o dell’Empire State Building.