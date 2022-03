Come estrarre o rimuovere la voce da un brano audio

Esistono varie tecniche per isolare la voce in una canzone, separando voce e musica (parte vocale e strumentale) in due tracce separate, possibilità utile non solo per creare tracce karaoke composte dal solo accompagnamento musicale, ma anche per isolare la voce, studiare il modo in cui alcuni strumenti vengono sfruttati, creare dei remix, ecc.

La possibilità di estrarre il cantato dalla musica, separando automaticamente voce e strumenti da una canzone fino a pochi anni addietro era una attività complessa, fattibile solo da utenti esperti ricorrendo a costose applicazioni o plug-in per software musicali; ora è invece possibile farlo con strumenti di semplice uso (e persino siti web) che rendono tutto semplice grazie all’Intelligenza Artificiale.

Tralasciando le possibilità offerte da applicazioni per l’editing audio, il modo più semplice per estrarre la voce dall’accompagnamento musicale è quello di ricorrere a Moises.ai, un sito che consente di effettuare le varie operazioni in modo banale, senza bisogno di ricorrere ad applicazioni.

Come separare la voce dalla musica con Moises

Andate a questo indirizzo e fate click su Accedi. Potete accedere automaticamente con un account Gmail, Apple, Twitter o Facebook oppure registrandosi dopo avere indicato il proprio indirizzo mail e la password.

Dopo avere eseguito il login, basta semplicemente scegliere “Carica” e “Separa tracce”. A questo punto bisogna indicare un brano in ingresso (es. un Mp3) che può essere un file in locale (presente nel nostro computer) o un link (URL). Facendo click su “Trascina qui il tuo file”, è possibile specificare un file in formato MP3, WAV, FLAC, M4A, MP4, MOV o WMA.

Indicato il brano, appare la dimensione del file (in Mb) e la durata; bisogna a questo punto fare click su “Avanti” e scegliere l’algoritmo da usare. L’opzione “Voci, Strumentale” è gratuita ed è quella di nostro interesse: selezioniamola, facciamo click su “Carica” e attendiamo: dopo pochi secondi (dipende dalla durata del brano), l’operazione è portata a termine.

Facendo click sul titolo è possibile visualizzare le due tracce separate e scaricare nel formato desiderato (MP4, M4A, WAV) la traccia di nostro interesse o tutto insieme, ottenendo i file con la parte strumentale e vocale; il file di nostro interesse potrà essere esportato e aperto in applicazioni quali GarageBand o Audacity, modificando successivamente volume e altre impostazioni come meglio crediamo.

Simile a Moises.ai è MySpleeterzer, applicazione Mac che permette di elaborare brani partendo brani in vari firmati (nel momento in cui l’abbiamo provata non sembra ad ogni modo essere compatibile con macOS Monterey).

