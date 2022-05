Come impedire che Foto su iPhone visualizzi le foto degli ex o delle ex

L’app Foto di serie su iPhone riconosce persone, luoghi ed eventi significativi nella libreria dell’utente, e li propone in raccolte su misura chiamate “Ricordi”.

È possibile creare raccolti Ricordi personalizzati, condividerle con amici e familiari e il telefono propone automaticamente di tanto in tanto eventi in concomitanza di particolari dati, avvenimenti, ecc. Su iOS 15 è presente anche una interfaccia interattiva ancora più coinvolgente, e con i mix è possibile personalizzare la storia con l’aspetto che preferisci e la musica che amiamo.

Come fare se, per qualche motivo, non vogliamo più che una persona appaia nei Ricordi (esempio un/una ex che sarebbe meglio non ricordare con costanza?) Ecco come fare:

1) Aprite l’app Foto su iPhone o iPad

2) Selezionate una foto dove è presenta la persona da eliminare dai “Ricordi”

3) Fate tap sul pulsante “Condividi” e scorrete fino a individuare la voce “Mostra meno questa persona”.

4) A questo punto appaiono due opzioni: “Mostra meno questa persona” e “Non mostrare mai questa persona”. La prima opzione, riduce il numero di volte nella quale le foto con questa persona verranno mostrate; la seconda opzione, non mostrerà mai foto nelle quali la persona in questione è presente-

E se ci pentiamo?

Se scegliamo di mostrare meno frequentemente una persona, ma successivamente vogliamo visualizzarla di nuovo, bisognerà inizializzare le impostazioni di Ricordi andando in Impostazioni > Foto, toccare “Inizializza i ricordi suggeriti” e quindi Inizializza per confermare.

Date e luoghi

Funzionalità simili sono disponibili anche per date e luoghi: Aprite l’app Foto, fate tap su “Per te” nella videata principale, poi selezionate l’icona con i tre puntini dell’evento in questione e infine “Mostra meno”. Toccando l’icona con i tre puntini nel ricordo, secondo il tipo di ricordo, è possibile toccare “mostra meno” e quindi voci del tipo: “Mostra meno una persona”, “Mostra meno questo luogo”, “Mostra meno questa vacanza”, “Mostra meno questo giorno”, “Mostra meno questi giorni”.

Disattivare ricordi di festività

Volendo è possibile disattivare tutti i ricordi che mostrano festività nel paese o nella zona in cui viviamo: basta andare in Impostazioni > Foto, quindi disattiva “Mostra festività”.

