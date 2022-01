Come funziona la chiave digitale con iPhone per le camere dell’hotel Hyatt

Rich DeMuro – giornalista che si occupa di tecnologia – ha pubblicato un filmato su YouTube mostrando come si usano le chiavi digitali nell’app Wallet di iPhone, funzione che consente di aprire la porta di una camera d’albergo con un semplice tap sul proprio iPhone o Apple Watch, usando le chiavi archiviate in Wallet. Nel filmato si vede anche come si può sfruttare la chiave digitale per l’accesso ai piani e poi alla propria camera d’albergo.

Con la modalità Express, quella attiva per default, non è neanche necessario sbloccare i dispositivi e anche se l’iPhone è scarico è possibile sbloccare la stanza fino a cinque ore.

Hyatt Hotels Corporation – multinazionale che opera nel settore dell’intrattenimento e in particolare della gestione di hotel e resort – è stata la prima ad annunciare il supporto per le chiavi digitali nell’app Wallet di iPhone e Apple Watch.

I primi sei hotel della multinazionale che supportano le chiavi nel Wallet di iOS e watchOS sono statunitensi: Andaz Maui a Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort & Spa, Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market, Hyatt House Dallas/Richardson, Hyatt Place Fremont/Silicon Valley e Hyatt Regency Long Beach.

I clienti possono sfruttare Apple Wallet da iPhone o Apple Watch per accedere alla loro camera o spazi comuni normalmente protetti da tessere magnetiche quali: palestre, piscine e ascensori. Non c’è bisogno di avviare app o tirare fuori dalla tasca la tradizionale tessera fornita ai clienti negli hotel: basta avvicinare l’iPhone o l’Apple Watch alla serratura.

Non sono ancora molti gli hotel che supportano questa funzionalità giacché richiede importanti modifiche alle infrastrutture, ma in futuro saranno sempre più quelli che offriranno questa possibilità. Oltre che come chiavi per gli hotel, Apple sta lavorando con i governi di alcuni Stati USA alla funzione che consente di salvare la patente o la carta di identità nel Wallet.