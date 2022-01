Iliad fibra e iliadbox, dettagli e prezzi della seconda rivoluzione

Questa mattina a Milano Benedetto Levi amministratore delegato di Iliad Italia ha svelato l’attesissimo ingresso dell’operatore nelle offerte per linea fissa e fibra nel nostro Paese, debutto anticipato come la seconda rivoluzione iliad, questo per contenuti e prezzi.

Il dirigente ha illustrato tutti i problemi lamentati dagli utenti dei collegamenti fibra (non tutti realmente e totalmente su fibra, senza contare l’assenza di trasparenza e le rimodulazioni a sorpresa, costi nascosti e così via). Per differenziarsi dall’offerta di mercato iliad punta ancora una volta su trasparenza, chiarezza delle clausole, zero rimodulazioni e zero costi nascosti e sopratutto come fatto nel mobile, una offerta generosa in termini di contenuti inclusi (tutto) e prezzi.

«Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato» ha dichiarato Benedetto Levi. «Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno».

Ecco finalmente i prezzi per la fibra di iliad in Italia. Per chi è già abbonato a iliad mobile il collegamento in fibra fino a 5 gigabit al secondo in download e fino a 700 mbit al secondo in upload si paga solamente 15,99 euro al mese per sempre. Invece chi non è già cliente iliad mobile può accedere alla stessa offerta al prezzo di 23,99 euro al mese. Si tratta di un collegamento reale interamente in fibra, dalla centrale fino all’abitazione.

Per garantire le massime prestazioni e la massima facilità di utilizzo, iliad ha progettato internamente hardware e software di iliadbox, un router avanzato dotato di schermo integrato nella parte frontale con tasti di controllo. Da qui è possibile visualizzare anche un QR code da inquadrare con lo smartphone per colelgarlo al volo alla rete locale.

In abbinata anche iliad extender per portare il collegamento Wi-Fi in ogni angolo della casa, anche utilizzandone più di uno per coprire tutta la casa. Per facilitare ulteriormente la gestione iliad ha creato una app abbinata per smartphone che permette di gestire configurazione, accessi, controllo parentale, rete ospiti e qualsiasi altro dettaglio in modo intuitivo.

Nell’offerta sono incluse chiamate illimitate in Italia e in 60 paesi nel mondo, nessun vincolo di traffico dati e nessuna limitazione di velocità. Il router iliadbox è in comodato d’uso gratuito, quindi incluso nel costo mensile, mentre l’operatore richiede 1,99 euro al mese di canone di noleggio per un iliad extender per la rete Wi-Fi. È già possibile registrarsi per abbonarsi a iliad fibra sul sito dell’operatore, dove è anche possibile verificare la copertura del servizio.

