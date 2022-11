Come guardare i mondiali di calcio Qatar 2022 in 4K

Mancano ormai davvero pochi giorni all’inizio della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, che prenderà il via il prossimo 20 novembre. Anche senza la nazionale di calcio italiana, i mondiali di Calcio rappresentano comunque una manifestazione importante, che verrà trasmessa in esclusiva dalla RAI, quest’anno anche in 4K. Ed allora, ecco come vedere le partite dei mondiali gratuitamente in risoluzione 4K.

Anzitutto, le partite dei mondiali in 4K potranno vedersi solo sul satellite e non anche sul digitale terrestre lineare, dove invece saranno trasmesse alla risoluzione massima di 1080i. La fortuna è che, per la prima volta in assoluto, RAI 4K sarà disponibile anche un streaming grazie alla piattaforma ibrida HbbTV della Rai. Questo vuol dire che se avete una TV connessa ad internet e compatibile con la funzione HBBTV sarà sufficiente andare sul canale 101 per poter beneficiare del canale RAI 4K e, conseguentemente, delle partite del mondiale a risoluzione UHD.

RAI 4K gratis senza decoder

Canale 101

Per verificare se il vostro televisore è compatibile con il nuovo servizio non vi resta che premere sul telecomando “101”. A questo punto si aprirà per qualche secondo un banner informativo, che vi spiegherà che “se la TV è connessa ad internet ed è compatibile con la funzione HBBTV (versione 2.0.1 e successive) sono disponibili anche i seguenti canali”:

101 – Rai 4K (solo per TV 4K)

202 Rai Radio 2 Visual Radio

702 Rai Radio 2

703 Rai Radio 3

704 Rai Gr Parlamento

705 Rai Isoradio

706 Rai Radio 3 Classica

707 Rai Radio Kids

708 Rai Radio Live

709 Rai Radio Techete’

710 Rai Radio Tutta Italiana

711 Rai Radio 1 Sport

712 Rai Radio Indie

Ovviamente, il canale RAI 4K, che mostrerà le partite dei mondiali, sarà visibile solo su TV 4K, presupposto indefettibile per la corretta ricezione del canale, oltre al supporto HBBTV e ad una connessione a internet attiva sulla TV.

Questa tecnologia HBBTV, in realtà, non è totalmente nuova. Già Rai, ma anche Mediaset, e anche altri operatori, la utilizzano per avviare piattaforme come RAI TV+ o MediasetPlay, per permettere allo spettatore di guardare programmi dall’inizio, versioni locali di alcuni TG, canali extra, servizi come meteo o canali di notizie, e altri ancora.

RAI TV+

RAI TV+, ad esempio, è il menù contestuale che si attiva premendo solitamente la freccia “sù” del telecomando. In questo menù che si apre, andando sulla sezione “CanaliTV”, potrete scorrere tutto a destra per trovare il canale RAI 4K. Anche da qui, dunque, potrete accedere alle partite dei mondiali QATAR 2022 con risoluzione UHD.

TV 4K senza sintonizzatore Satellitare – Il ricevitore Tivù Sat esterno

In ogni caso, se avete una TV 4K che non permette la visione di RAI 4K con il metodo sopra delineato, non disperate, potrete sempre godere delle partite dei mondiali in 4K usufruendo di un decoder 4K Tivù Sat. Ad esempio, questo della DigiQuest, che trovate su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di un decoder DVB-T2 certificato Tivù Sat 4K, quindi assolutamente adatto per la visione dei contenuti UHD, quindi anche delle partite dei mondiali alla massima risoluzione. Supporta lo standard HbbTV proprio per i servizi interattivi HbbTV, così da poter accedere alle applicazioni tivùon!, RaiPlay, Mediaset Play e tante altre.

Peraltro, il decoder in questione è PVR-Ready, ossia permette di registrare e rivedre su memoria esterna i contenuti registrati, oltre che attivare la funzione Time-Shift, quindi per mettere in pausa i programmi e rivederli successivamente.

Inoltre, con la funzione PVR permette registrazioni in formato proprietario fino a due canali contemporaneamente dello stesso pacchetto (MUX o TP).

Da notare che il decoder include la smartcard tivùsat UHD inclusa, che occorre solo attivare prima di poter beneficiare delle partite dei mondiali in 4K, ma anche di tutti gli altri contenuti.

TV con sintonizzatore Satellitare integrato – la CAM Tivù Sat 4K

E’ possibile che la vostra TV 4K abbia il sintonizzatore satellitare integrato con supporto alle CAM CI+. In questo caso non sarà necessario, dunque, comprare il decoder, ma potreste optare per l’acquisto della sola CAM.

La scheda TiVuSat deve essere attivata una prima volta su tivusat.tv. Successivamente si tratta di uno strumento Plug & Play: basta inserire la CAM 4K nella TV o nel ricevitore con slot CI per accedere alla programmazione 4K relativa ai programmi in chiaro italiani di RAI, MEDIASET & LA7 con oltre 60 canali in qualità HD e UHD.

In questo articolo vi spieghiamo chi, come e perché a breve in molti utenti dovranno cambiare TV, mentre a questo indirizzo trovate una selezione dei migliori decoder per essere pronti allo switch off del digitale terrestre.