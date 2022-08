Incisore CR-Laser Falcon 10W, da Creality l’incisore professionale per tutti

Il marchio Creality è ben noto a tutti gli appassionati di stampa 3D di tutto il mondo, ed è al momento uno dei punti di riferimento per tutta la categoria. Questo perché il brand è stato uno dei pionieri in questo palcoscenico.

Adesso, però, il marchio ha deciso di lanciarsi in quella che sembra davvero essere la moda del momento quando si parla di lavori fai da te, quella degli incisori laser. Creality CR-Laser Falcon 10W è il nuovo incisore del brand, che offre specifiche molto avanzate. tante le offerte al lancio. Si acquista da questo indirizzo.

Creality CR-Laser Falcon 10W è una versione aggiornata del modello originale da 5W, introdotto ad aprile scorso. Il nuovo modulo laser offre prestazioni di incisione e taglio maggiori, con 0,06 mm di precisione, grazie all’avanzata tecnologia LD+FAC+C-Lens.

Inoltre, grazie al modulo potenziato, è adesso possibile tagliare pannelli di legno spessi fino a 12 mm, oltre a poter incidere e tagliare anche altri materiali come l’acrilico o persino l’acciaio inossidabile. Non solo tanti i materiali da poter lavorare, ma anche un’area di lavoro molto ampia, di 400 x 415 mm.

L’incisore CR-Laser Falcon 10W ha davvero tante frecce al suo arco, e offre alcune caratteristiche che solitamente non si trovano in questa fascia di prezzo. Ad esempio, gode di un livellatore integrato, scala di misurazione sui profili assiali e blocco di messa a fuoco fisso multilivello.

A livello estetico si presenta come una delle macchine a incisione più robuste sul mercato, con un albero da 8 mm, 4 ruote di movimento durevoli a forma di Y per un movimento fluido e una scheda madre silenziosa a 32 bit.

Creality CR-Laser Falcon 10W ha dalla sua anche la facilità di funzionamento. Questo perché si utilizza semplicemente con la pressione di un pulsante, potendo anche lavorare in offline, grazie al supporto della scheda di memoria microSD. Anche la messa a fuoco della macchina è abbastanza semplice da utilizzare e può essere eseguita in 3 semplici passaggi.

Inoltre, CR-Laser Falcon 10W non si dimentica della sicurezza, presentando una copertura protettiva intorno alla testa laser, giroscopio, cicalino o un indicatore per arrestare le macchine in caso di inclinazione, ribaltamento o caduta accidentale.

Creality CR-Laser Falcon 10W è disponibile per la vendita, con tante offerte al lancio. Anzitutto, i primi 30 ordini beneficeranno di uno sconto del 50%, potendo acquistare la macchina a 319,50 euro, anziché 639 euro. Inoltre, con il codice Falconmac si otterranno 2 euro di sconto. Ancora, 5 acquirenti estratti a sorte riceveranno un rimborso di 100 euro.