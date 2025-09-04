ReMarkable Paper Pro Move, il tablet eInk tascabile sorprende il mondo

Mentre tutti i fari sono puntati sull’appuntamento Apple del 9 settembre per l’arrivo degli iPhone 17, dei quali si sa già tutto, e mentre ci siamo già dimenticati dei Pixel di Google, dei quali si sapeva già tutto, la sorpresa arriva dall’Europa del nord. Zitta zitta, senza dire niente a nessuno, la “piccola” reMarkable ha presentato il nuovo Paper Pro Move, un tablet digitale da 7,3 pollici progettato specificamente per i professionisti che lavorano fuori dall’ufficio.

Il dispositivo, annunciato il 3 settembre dalla sede di Oslo, rappresenta una svolta nel mercato dei tablet per la scrittura digitale per le sue dimensioni compatte che permettono di infilarlo in una borsa o nella tasca di una giacca.

L’azienda norvegese, diventata un unicorno europeo con una valutazione superiore al miliardo di dollari, punta così su un segmento di mercato completamente nuovo. La sfida è quella di portare l’esperienza di scrittura digitale su carta elettronica in movimento, senza compromessi sulla qualità.

Un fulmine a ciel sereno

Nonostante una serrata concorrenza, fatta da produttori per lo più asiatici, gli eInk si stanno affermando, con sempre nuove opzioni interessanti: da Kindle Colorsoft e Scribe a Onyx Boox, da BigMe B7 a Kobo Libra Colour ce n’è per tutti i gusti e tutti gli scopi.

Il nuovo dispositivo reMarkable utilizza la tecnologia Canvas Color, che offre uno schermo eInk a colori capace di riflettere la luce naturale senza causare affaticamento visivo. Phil Hess, amministratore delegato di reMarkable, spiega che il Paper Pro Move è “abbastanza grande per contenere il lavoro, ma abbastanza piccolo da non intralciare”.

La penna Marker utilizza l’induzione elettromagnetica per evitare la necessità di ricarica e offre alta precisione con sensibilità alla pressione e all’inclinazione. La batteria garantisce fino a due settimane di autonomia, con tre giorni di utilizzo dopo soli dieci minuti di ricarica.

C’è una caratteristica che distingue i prodotti di reMarkable dalla concorrenza di Amazon Kindle, i vari eInk Android e gli altri tablet incluso l’iPad: il sistema operativo e le app (che non ci sono). Infatti, il software mantiene l’approccio minimalista caratteristico del marchio, con funzioni come la conversione automatica delle note scritte a mano in testo digitale e l’invio diretto via email dal dispositivo. I template integrati includono griglie, righe e pianificatori per facilitare la presa di appunti durante gli spostamenti.

Infine, la sincronizzazione cloud garantisce che le note siano sempre disponibili su tutti i dispositivi, mentre la funzione di ricerca per testo scritto a mano permette di trovare qualsiasi annotazione in pochi secondi. Il display può ruotare automaticamente quando si gira il dispositivo lateralmente, offrendo maggiore spazio per la scrittura.

L’accoglienza della critica internazionale

Come è stato inquadrato il nuovo dispositivo dalla critica di settore? La stampa tecnologica mondiale ha accolto con entusiasmo il nuovo dispositivo. TechRadar lo definisce “il tablet da scrittura perfetto” per le dimensioni compatte e la qualità dell’esperienza di scrittura, sottolineando come il dispositivo offra un design molto portatile con un’esperienza d’uso “divina”.

Wallpaper evidenzia l’introduzione dello schermo Canvas a colori e delle funzionalità di condivisione che ampliano l’usabilità senza perdere l’orientamento all’essenzialità e alla concentrazione. Tom’s Hardware nota un prezzo più accessibile rispetto al modello superiore Paper Pro, pur mantenendo caratteristiche di scrittura eccezionali. Wired USA e Stuff.tv esprimono forte apprezzamento per il design compatto e funzionale, con particolare nota per l’esperienza digitale, che rimane molto vicina a quella del foglio di carta tradizionale.

Gli esperti sottolineano come il dispositivo risponda a una necessità concreta dei professionisti moderni. La possibilità di catturare idee spontanee durante conferenze, in aeroporto o al caffè, senza le distrazioni tipiche degli smartphone o l’ingombro dei laptop, viene considerata un valore aggiunto significativo. La crittografia delle note e l’archiviazione sicura sia sul dispositivo che nel cloud rispondono alle esigenze di sicurezza dei dati professionali. Il formato compatto viene paragonato al classico blocco notes dei giornalisti, permettendo un uso efficace anche in piedi e con una sola mano.

Un caso di successo tutto europeo

L’abbiamo già scritto e lo rifacciamo perché è veramente un caso speciale. ReMarkable rappresenta una storia unica nel panorama tecnologico europeo. Fondata nel 2013 da Magnus Haug Wanberg con l’obiettivo di creare un dispositivo digitale che replicasse la sensazione di scrivere sulla carta, l’azienda norvegese ha attraversato anni di ricerca e sviluppo prima del lancio del primo tablet nel 2017.

Il successo è cresciuto progressivamente, particolarmente con il lancio del reMarkable 2 nel 2020 che abbiamo recensito qui, definito il tablet più sottile al mondo e inserito nella lista delle “Best Inventions of 2020” di Time Magazine. L’azienda ha costruito la sua reputazione su un approccio minimalista che riduce le distrazioni digitali, concentrandosi esclusivamente sulla scrittura e sulla lettura.

Il percorso verso lo status di unicorno europeo testimonia la capacità di reMarkable di creare un mercato di nicchia ma redditizio. Milioni di persone utilizzano oggi i dispositivi reMarkable per catturare, rifinire ed elevare i propri pensieri in un mondo pieno di distrazioni digitali.

Una cosa che dovremmo tutti tenere a mente quando parliamo di giganti stranieri e nani europei. ReMarkable, con sede a Oslo, ha dimostrato che è possibile competere con i giganti tecnologici americani e asiatici attraverso l’innovazione focalizzata e la qualità del prodotto, senza bisogno di diventare enormi (ma comunque superando la soglia critica del miliardo di valore).

Come si fa? La strategia di concentrarsi su un segmento specifico, cioè la scrittura digitale senza distrazioni, si è rivelata vincente in un mercato dominato da dispositivi multifunzione sempre più complessi.

reMarkable Paper Pro Move, disponibilità e prezzo

Torniamo al nuovo dispositivo. Il reMarkable Paper Pro Move è disponibile sul sito del costruttore e presso rivenditori selezionati. Il prezzo parte da 479 euro con il Marker incluso, mentre per la versione con Marker Plus bisogna aggiungere altri 50 euro.

Nel negozio del marchio su Amazon sono disponibili gli altri dispositivi e accessori del costruttore: prossimamente dovrebbe arrivare anche il nuovo modello. Per il momento è proposto da alcuni rivenditori Amazon ma a prezzo sensibilmente superiore a quello di listino.

Gli accessori includono custodie in tessuto polimerico, mosaico tessuto o pelle premium. I nuovi utenti ricevono una prova gratuita di 100 giorni del servizio Connect, che successivamente costa 2,99 dollari al mese e può essere cancellato in qualsiasi momento.

Il futuro della scrittura portatile

Il lancio di questo dispositivo rappresenta l’evoluzione naturale di un’azienda che ha saputo identificare e sviluppare un bisogno specifico del mercato professionale. La combinazione di portabilità estrema, qualità di scrittura superiore e approccio minimalista posiziona reMarkable come alternativa credibile agli strumenti tradizionali di lavoro mobile.

L’azienda ovviamente continuerà a vendere anche i modelli reMarkable 2 e Paper Pro, offrendo una gamma completa per diverse esigenze. Tuttavia, secondo gli esperti il successo di questo lancio potrebbe consolidare ulteriormente la posizione di reMarkable come leader nel segmento dei tablet per la scrittura digitale e ispirare altri produttori a esplorare soluzioni simili.