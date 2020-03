Ora gli sviluppatori possono proporre gli acquisti universali di app anche per Mac

Finora gli acquisti universali di App consistono in pacchetti che includono software per iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV: come atteso, ora Apple informa gli sviluppatori che è possibile proporre acquisti universali di app che includono anche software per Mac.

Non appena gli sviluppatori inizieranno a sfruttare questa nuova possibilità, gli utenti di computer e dispositivi Apple potranno effettuare un singolo acquisto, anche in-app, per avere a disposizione la stessa app in grado di funzionare su iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e ora anche macOS.

La multinazionale di Cupertino informa gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program che per proporre gli acquisti universali di app anche per Mac devono assegnare un singolo codice ID al pacchetto per le app in Xcode. Occorre anche impostare il proprio app record per l’ acquisto universale all’interno di iTunes Connect, la piattaforma online che permette di gestire caricamento, pubblicazione e monitorare l’andamento vendite delle app nei negozi digitali di Apple.

La possibilità di proporre ed effettuare acquisti universali di app è stata inclusa in Xcode 11.4 beta rilasciato a febbraio. Con questa novità Apple sta anche unificando le categorie di app all’interno di tutti i suoi negozi digitali, così sono in arrivo ritocchi e modifiche nelle categorie e le loro denominazioni.

Si tratta di una ottima soluzione che permette ad Apple di fare leva sul grande successo di App Store per iPhone e iPad, in termini di numero di app e sviluppatori coinvolti, per spingere un maggior numero di programmatori a creare versioni per Mac dei loro software, magari anche utilizzando la tecnologia Catalyst, il sistema di conversione che permette di trasformare app per iPad in software per Mac.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e macOS sono disponibili ai rispettivi collegamenti.