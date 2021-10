COMFAST CF-WR371AC, il ripetitore WiFi con spina USB in sconto al 70%

Se avete bisogno di un ripetitore WiFi, c’è il COMFAST CF-WR371AC in offerta al 70%. Si tratta di un’antenna portatile che ha più o meno le dimensioni e la forma di un evidenziatore capace di creare una rete WiFi o estendere il segnale di una già esistente semplicemente collegandosi ad una presa USB. Si può quindi infilare dietro la porta del TV, sulla presa di un alimentatore, di un computer o più banalmente su quella di una powerbank in modo tale da ottenere la quantità di energia necessaria per accenderla e metterla in funzione.

Il suo scopo come dicevamo è duplice: può sia funzionare da Access Point, ovvero creare una rete WiFi alla quale poter collegare due o più dispositivi senza fili, in locale, e scambiare dei file in tutta semplicità; oppure si può usare come ripetitore WiFi, andando cioè ad estendere il segnale di una rete WiFi già esistente per portarla in quelle zone della casa che non vengono raggiunte dal segnale emesso dal router.

Il design è essenziale: monta due antenne e presenza una spina USB che può essere inclinata di 270 gradi, permettendo così di dirigere le antenne per massimizzarne le prestazioni del segnale emesso e ricevuto. Sul retro presenta invece una serie di piccole aperture quasi invisibili che assicurano una corretta dissipazione del calore e al contempo prevengono le infiltrazioni della polvere. Misura all’incirca 21,5 x 5 x 1,5 centimetri e pesa poco più di 40 grammi.

E’ un dispositivo Dual Band, capace di lavorare sia sulla frequenza a 2.4 GHz con trasmissione dei dati fino a 150 Mbps, sia sulla frequenza a 5.8 GHz con trasmissione dati a 450 Mbps. Supporta lo standard IEEE 802.11 b/g/n e è compatibile coi protocolli di sicurezza 64/128 bit WEP, WPA / WPA2. Inoltre può essere configurato tramite l’app per iOS e Android e può lavorare in ambienti la cui temperatura è compresa tra 0°C e 40°C e la cui umidità non è superiore al 90% e inferiore al 10%: da spento invece può essere tranquillamente tenuto in ambienti con temperatura da -40°C e 70°C e umidità compresa tra 5% e 90% senza comprometterne l’integrità e il funzionamento futuro.

Chi intende comprare questo ripetitore WiFi etichettato col nome di COMFAST CF-WR371AC al momento lo trova in sconto del 70%: anziché 86,83 euro lo paga 26,05 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.