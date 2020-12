Comprate su Amazon per 500 euro e avete uno sconto di 50 euro

Se pensavate che il Black Friday, come la Befana, tutti gli sconti si porta via, ricredetevi. Sul sito del grande rivenditore on line è apparsa una nuova promozione che permette di avere uno sconto del 10% su una spesa di 500 euro per acquisti in una speciale lista che trovate qui.

I prodotti tra cui scegliere per arrivare alla soglia di spesa e avere lo sconto, sono di particolare interesse per il nostro pubblico. Ci sono ad esempio diversi accessori Apple quali Apple Pencil, Smart Keyboard per iPad, cavi, alimentatori originali (per trovarli fate una ricerca come “Apple” direttamente nella pagina degli sconti). Ma abbiamo anche dischi e memorie SanDisk, periferiche Logitech. Poi trovate: mouse, cuffie, auricolari, zaini, router, dischi ed SSD e così via. In pratica un piccolo negozio di elettronica nel grande negozio Amazon.

L’operazione sconto funziona in maniera molto semplice e le condizioni sono poche. Dovete limitarvi a comprare i prodotti contenuti in questa lista, comprarli tutti in una volta e spedirli allo stesso indirizzo. A quel punto una volta raggiunti i 500 euro lo sconto di di 50 euro sarà applicato in maniera automatica.

La promozione termina il 10 dicembre