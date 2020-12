Spotify Wrapped 2020: le canzoni, vostre e in generale, più ascoltate del 2020

che sia un anno da ricordare, o da dimenticare, Spotify decide di celebrarlo con le migliori canzoni del 2020. Con Wrapped è possibile scoprire le migliori canzoni dell’anno che sta per passare, e ascoltare le vostre canzoni preferite. Ecco come fare.

Anzitutto, il tool raccoglie le statistiche degli ascolti Spotify di questo 2020, celebrando le migliori canzoni di questi 365 giorni. La più ascoltata la 80s hit Blinding Lights di The Weeknd, mentre se si guarda al territorio italiano a vincere il premio del numero maggiore di stream è Mediterranea di Irama. L’artista più ascoltato in Italia risulta essere Tha Supreme, mentre altrove viene celebrato Bad Bunny. Se si guarda al femminile, all’interno dei nostri confini primeggia Elodie.

Collegandosi, poi, a questo indirizzo, effettuando il login con il proprio account, Spotify creerà delle playlist con le vostre canzoni preferite, quelle che sono state maggiormente ascoltate durante l’anno appena trascorso.

Ovviamente, è possibile ascoltare le proprie playlist 2020 sia da web, che da mobile, tramite le applicazioni per smartphone, iOS e Android. Per poter procedere all’ascolto non è necessario disporre di un account premium, e dunque anche gli abbonati gratuiti potranno beneficiare di queste particolari classifiche personalizzate.

Per accedere a Spotify Wrapped 2020 il link da cui partire è questo.

