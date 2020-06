Con i Samsung Days di Amazon comprate monitor, TV e smartwatch in sconto fino al 47%

E’ un buon momento per fare acquisti di prodotti a marchio Samsung. Su Amazon sono stati lanciati i Samsung Days, una settimana di sconti che perdurerà fino al 28 giugno e con offerte che possono sfiorare quasi il dimezzamento dei prezzi di listino.

Per fare un esempio, con uno sconto del 47% vi portate a casa il monitor QLED da gaming Samsung C49HG90. E’ dotato di schermo curvo da 49″ in 32:9 Super Wide con risoluzione Full HD, HDR, tecnologia Freesync 2, prese Display Port e Mini Display per il collegamento facilitato anche con i Mac. Con uno schermo di questo tipo è possibile ridefinire il concetto di videogioco andando a visualizzare le scene nella loro interessa, cioè così come sono state concepite dagli sviluppatori. Al tempo stesso, approfittando della curvatura da 1800R, è possibile ampliare i confini del proprio campo visivo anche in ufficio.

Grazie al refresh rate da 144 Hz (regolabile anche a 60Hz o 120Hz, in base alle esigenze) e un tempo di risposta di appena 1ms, questo monitor curvo da gaming assicura azioni di gioco senza intoppi anche in caso di scene molto frenetiche. Il formato 32:9 offre un pratico multitasking, mentre la funzione Picture-by-Picture permette di collegare contemporaneamente fino a due dispositivi diversi: attraverso il software Easy Setting Box è possibile perfino suddividere il monitor in più sezioni personalizzabili. Altro vantaggio di questo monitor sta nel design bezeless, privo di cornice, a cui si somma la possibilità di regolare l’altezza e l’inclinazione laterale e verticale dello schermo. Non manca infine la modalità Eye Saver che riduce le emissioni di luce blu e protegge gli occhi dall’affaticamento, accompagnata dalla tecnologia Flicker Free, pensata per arginare i fenomeni di sfarfallio.

Come detto dei Samsung Days fanno parte tanti altri prodotti: sono in offerta anche TV Smart, aspirapolvere, smartwatch ed elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici. Potete dare uno sguardo ai migliori selezionati dal nostro staff attraverso la lista che segue. Da qui invece potete accedere direttamente alla pagina della promozione e sfogliare tutto il resto.

Samsung C49HG90 Monitor Gaming Curvo, Super Ultrawide, 49”, Full HD, HDR, 3840 x 1080, 1 ms, 32:9, 144 Hz, 1080p, 350cd/m2, 1 Display Port e 1 Mini Display Port, 2 HDMI, Freesync, Quantum Dot, Nero In offerta a € 799,99 – sconto 47%

Samsung C27RG50 Monitor Gaming Curvo, 27 Pollici, 240 Hz, G-sync, FHD, 1920 x 1080, 4 ms, 16:9, 1080p, 1 Display Port, 2 HDMI, Base a Doppio Snodo, Nero In offerta a € 299,99 – sconto 30%

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon + HW-R430/ZF Soundbar da 170 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a € 849,99 – sconto

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento + HW-N300/ZF Soundbar con 4 Altoparlanti, 2 Canali, Audio Remote App, Bluetooth, 55 Hz ~ 20 kHz, Nero In offerta a € 529,99 – sconto

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon + HW-R430/ZF Soundbar da 170 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a € 699,99 – sconto

Samsung TV QE43LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 43″, Nero [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 579,99 – sconto 47%

Samsung TV QE49LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 49″, Nero [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 729,99 – sconto 44%

Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon + HW-R430/ZF Soundbar da 170 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a € 1.199,00 – sconto

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Aluminium Rose Gold, Versione Italiana In offerta a € 219,00 – sconto 27%

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 44 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Aluminium Rose Gold, Versione Italiana In offerta a € 219,00 – sconto 16%

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 44 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Aluminium Black, Versione Italiana In offerta a € 219,00 – sconto 31%

Samsung VC07K41F0VR CycloneForce Plus VC4100 Aspirapolvere a Traino senza Sacco, 2 Spazzole, 190 W, Rosso [Classe di Efficienza Energetica A] In offerta a € 99,99 – sconto 45%

Samsung RB33N301NSA/EF Frigorifero Combinato, 315 L, 59.5 x 185 x 66.8 cm, Silver Inox, A+++ [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a € 499,00 – sconto 29%

Samsung RT35K5430S8/ES RT5000K Frigorifero Doppia Porta, 362 Lt, Inox [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 489,00 – sconto 18%

