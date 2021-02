Con iOS 14.5 si sceglie lo streaming musicale predefinito per Siri

La scorsa settimana Apple ha rilasciato le versioni beta dei prossimi aggiornamenti di iOS 14.5 e iPadOS 14.5, riservati a sviluppatori e beta tester pubblici: tra una serie di nuove funzionalità, Apple ha aggiunto la possibilità per l’utente di impostare un servizio di streaming musicale predefinito, diverso da Apple Music, quando si utilizza Siri per riprodurre brani.

Individuata per la prima volta dagli utenti di Reddit, la novità si manifesta la prima volta che si chiede a ‌Siri‌ di riprodurre un brano su iOS 14.5: a questo punto viene offerta all’utente la possibilità di scegliere da un elenco di app di streaming musicali di terze parti installate, oltre naturalmente ad Apple Music.

Dopo aver selezionato un’app, ‌Siri‌ utilizzerà il servizio prescelto come impostazione predefinita ogni volta che gli verrà chiesto di riprodurre un brano musicale. Quindi, ad esempio, se inizialmente si sceglie Spotify, questo sarà il client utilizzato come predefinito quando si chiede a Siri di riprodurre un qualsiasi brano musicale.

Sempre con iOS 14.5 beta Siri‌ imposterà anche un servizio di streaming musicale come predefinito se gli si chiede di riprodurre da quella particolare app per la prima volta, come rileva The 8-Bit. Secondo gli utenti che hanno provato la funzione, al momento sembra funzionare solo con frasi specifiche e talvolta torna ancora ad ‌Apple Music‌; sembra che ci sia ancora del lavoro da fare per Apple prima che la novità sia completamente funzionante.

Ricordiamo che iOS 14.5 è il più grande aggiornamento di iOS 14 fino ad oggi, e introdurrà diverse nuove funzionalità significative, incluse le nuove regole su privacy e tracciamento e la possibilità di sbloccare l’iPhone utilizzando un Apple Watch, funzione utile quando si indossa una mascherina. Inoltre, nell’aggiornamento a iOS 14.5 in arrivo, Apple ha integrato il supporto per gli ultimi controller di Sony e Microsoft, permettendo l’uso dei controller PS5 DualSense e Xbox Series X con iPhone e iPad.

In vista di questo aggiornamento, Apple ha anche rivisto le linee guida dell'App Store. L'elenco completo dei cambiamenti apportati si trova a questo indirizzo. Ricordiamo che per la prima volta nelle scorse ore Apple ha iniziato a offrire fino a 5 mesi di Apple Music gratis agli utenti che non lo hanno mai provato prima.