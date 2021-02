Prima beta di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e watchOS 7.4 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato a sviluppatori e beta tester la prima versione beta dell’aggiornamento a iOS 14.5 e iPadOS 14.5. Le prime versioni beta dei sistemi operativi in versione 14.5 per iPhone e iPad arriva ad una settimana dal rilascio di iOS 14.4 e iPadOS 14.5, importante versione che integra la soluzione ad alcuni bug e piccole novità.

Tra le novità di iOS 14.5 e iPad OS 14.5, la funzione per la trasparenza del tracciamento nelle app: sarà obbligatorio per le app di ottenere l’autorizzazione dell’utente prima di tracciare i suoi dati nelle app o nei siti web di proprietà di altre aziende. In Impostazioni gli utenti potranno vedere quali app hanno chiesto l’autorizzazione al tracciamento e apportare modifiche, se lo ritengono opportuno. Questo requisito verrà integrato su larga scala all’inizio della primavera con una nuova release di iOS 14, iPadOS 14 e tvOS 14, e Apple già ottenuto il sostegno da associazioni impegnate nella tutela della privacy in tutto il mondo.

La funzionalità obbligherà gli sviluppatori a quello che in gergo si chiama “opt-out”, in altre parole offrire la possibilità di disattivare la “pubblicità comportamentale”, un meccanismo che consente di proporre messaggi pubblicitari sui siti web visitati, rendendoli in linea con le esigenze e gli interessi degli utenti.

Apple ha diffuso un interessante report (PDF) denominato “A Day in the Life of Your Data”, evidenziando in che modo le aziende tracciano gli utenti usando app e siti web, le funzionalità previste da Apple che obbligano aziende e siti web a essere più trasparenti nei confronti degli utenti, gli sforzi fatti e impostazioni che consentono agli utenti di decidere cosa permettere e non permettere alle app

Apple ha anche rilasciato la prima beta dell’aggiornamento a watchOS 7.4. Questa beta arriva una settima di distanza dal rilascio della versione definitiva di watchOS 7.3, versione che integra nuove funzionalità e miglioramenti.

Per sapere tutto di iOS 14 partite da questa pagina. Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.