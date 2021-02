Apple offre fino a 5 mesi gratis di Apple Music con Dolly Parton

Solitamente Apple regala al massimo tre mesi gratis per il suo servizio Apple Music, ma ora con la nuova promozione in collaborazione con la cantante country Dolly Parton, Cupertino arriva a regalare fino a 5 mesi gratis di Apple Music. Si tratta così di una iniziativa allettante per chi non ha mai provato il servizio di musica in streaming di Cupertino, che potrà provarlo e usarlo a lungo prima di decidere se proseguire l’abbonamento pagando.

La promozione di Apple con la cantante Dolly Parton è stata lanciata negli USA in occasione del Super Bowl, ma è valida in numerose nazioni, Italia inclusa. Per ottenerla occorre lanciare Shazam per riconoscere il brano intitolato 5 to 9, riprodotto durante il Super Bowl.

In ogni caso è possibile usufruirne anche per chi non ha seguito l’evento sportivo statunitense: il sistema più pratico per farlo è seguire questo collegamento utilizzando un iPhone oppure un iPad. Se si prova ad aprire la stessa pagina dal Mac il sistema mostra infatti che l’offerta è disponibile solo da un dispositivo iOS.

Il numero dei mesi gratis per Apple Music varia in base all’utente e arriva a un massimo di 5 mesi gratis. Qui di seguito riportiamo il lungo elenco di tutti gli stati in cui questa promozione è disponibile:

.@Shazam #5to9 during tonight’s #SuperBowl to unlock a special surprise! You can also get up to 5 months of @AppleMusic free if you're a new subscriber ❤️ https://t.co/Vj5KuzZ0xo pic.twitter.com/8g0oiDpQuW — Dolly Parton (@DollyParton) February 7, 2021

Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Brasile, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, India, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Libano, Malesia, Messico, Moldavia, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia, Filippine, Polonia, Corea del Sud, Romania, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Canada e Stati Uniti.

Apple informa che i codici di questa promozione scadranno il 31 marzo 2021. Ricordiamo che a dicembre Apple ha rilasciato una nuova versione di Shazam con grafica rivista, notifiche e nuove classifiche, mentre a all’inizio di febbraio è arrivato anche il widget per iPhone.

L’app Shazam di Apple si carica gratis per iPhone, iPad, Apple Watch e iMessage da questa pagina di App Store, invece per Android si parte da questa pagina di Google Play Store. Per tutti gli articoli di macitynet dedicati ai servizi in streaming per musica e anche per il video (Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video e altro ancora) si parte da questo collegamento.