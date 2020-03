Con iOS 14 arrivano gli Sfondi CarPlay e tutto sugli Apple Store in Mappe

Sono già tante le novità note di iOS 14 presenti in una versione preliminare trapelata in rete, anche se non è detto che queste novità siano definitivamente inserite nella versione finale che dovrebbe essere rilasciata in autunno, al fianco di iPhone 12. Ad ogni modo, iOS 14 potrebbe portare novità importanti anche su CarPlay di Apple. Tra queste gli sfondi. Ecco le foto.

E’ ancora una volta la redazione di 9to5Mac ad aver scavato a fondo nella versione preliminare di iOS 14. Questa proporrà due novità importanti per CarPlay: sfondi nella home, e maggiori dettagli sui negozi al dettaglio Apple su Apple Maps.

Sulla base del codice iOS 14 trapelato, Apple Maps mostrerà maggiori dettagli sugli Apple Store nelle vicinanze, con la disponibilità delle riparazioni hardware. Adesso, quando si cerca un negozio al dettaglio Apple nell’app Mappe, questo non mostra solo dettagli relativi all’indirizzo, al numero di telefono, foto e sessioni Today at Apple.

Con il prossimo aggiornamento iOS, gli utenti saranno invece in grado di verificare la disponibilità dei servizi Genius Bar in ogni Apple Store direttamente su Apple Maps. L’app dirà agli utenti, ad esempio, se un negozio specifico offre riparazioni dello schermo e della batteria nello stesso giorno.

Per coloro che desiderano acquistare un nuovo prodotto, Mappe mostrerà anche se quel negozio offre possibilità di permuta. Tale funzione dovrebbe essere disponibile anche per alcuni rivenditori e punti autorizzati Apple (AASP).

Inoltre, Apple Maps evidenzierà i luoghi con i posti a sedere per coppie, sconti per bambini e stanze private. I cinema con sessioni IMAX saranno anche presenti nell’app Maps.

CarPlay

Ancora, sembra che con iOS 14 CarPlay si colorerà ancor di più, offrendo agli utenti la possibilità di inserire sfondi all’interno delle varie schermate Home. Almeno, sembra che al momento Apple stia testando questa funzionalità con gli stessi sfondi predefiniti di iOS 13, anche con i temi dinamici che passano automaticamente dalla versione chiara a quella scura.

Trovate tutto su iOs 14 direttamente a questo indirizzo.