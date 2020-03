Tutto su iOS 14, data d’uscita, compatibilità e nuove caratteristiche

Si avvicina sempre di più la data di presentazione di iOS 14, seppur in versione di anteprima, e anche se quest’anno la WWDC 2020 di Apple non si svolgerà in modo tradizionale, ad oggi sono tante le indiscrezioni sul prossimo sistema operativo mobile di Apple, e tante le novità che potrebbe accogliere. Raduniamo in un unico articolo tutte le notizie su iOS 14: dalla data di rilascio alla compatibilità, dalle nuove app alle nuove funzionalità: l’aggiorneremo man mano che emergeranno novità e particolari che trovate in esteso e in tempo reale nella sezione di macitynet dedicata al sistema operativo per iPhone e per iPad (si chiamerà probabilmente iPadOS 14 ma per il momento gestiamo le informazioni sotto una unica denominazione)

Data d’uscita iOS 14

iOS 14 dovrebbe essere presentato in anteprima alla Worldwide Developers Conference 2020. Il condizionale è d’obbligo, non tanto per la finestra temporale di presentazione, quanto per le modalità. Quest’anno, a causa dell’epidemia del coronavirus, potrebbero esserci problemi nella scansione temporale dell’uscita del software in funzione di quanto Cupertino potrà mantenere i ritmi di lavoro attuali.

Ad ogni modo, dopo la presentazione di iOS 14 il software verrà fornito agli sviluppatori come beta privata, e successivamente si avvierà il periodo di beta pubblica.

In autunno, verosimilmente in concomitanza con il lancio di iPhone 12, iOS 14 sarà disponibile al download per tutti i dispositivi compatibili.

Compatibilità iOS 14

iOS 14 dovrebbe essere compatibile con tutti gli iPhone compatibili attualmente con iOS 13, compresi i dispositivi più datati come iPhone SE e iPhone 6s. Non vi è ancora certezza su questo dato, ma se così fosse, ecco su quali device sarà possibile installare iOS 14:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7a generazione)

Nella lista non abbiamo incluso gli iPad, e ciò perché i tablet della Mela riceveranno l’aggiornamento iPadOS 14, che dovrebbe essere compatibile con tutti gli iPad in grado di eseguire iOS 13, ad eccezione di iPad mini 4 rilasciato a settembre 2015 e iPad Air 2 rilasciato a ottobre 2014. Queso significa che gli iPad compatibili con iPadOS 14, saranno i seguenti:

iPad Pro da 12,9 pollici

iPad Pro da 11 pollici

iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 9,7 pollici

iPad (7a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad (5a generazione)

iPad mini (5a generazione)

iPad Air (3a generazione)

Schermata Home iOS 14

Al momento per consultare le app installate su iPhone e iPad bisogna scorrere tra le varie schermate Home, oppure utilizzare la funzione di ricerca spotlight digitando tutto o parte del nome dell’app desiderata. A quanto pare su iOS 14 Apple cercherà di rinfrescare la schermata Home, introducendo una nuova visualizzazione delle app.

Dovrebbe così esserci una nuova schermata che mostra l’elenco di tutte le app installate, una unica lista in cui l’utente può scorrere velocemente, verosimilmente in ordine alfabetico, o ordinate in base ad altri filtri, senza dover ricordare la posizione esatta dove è posizionata l’icona dell’app che si sta cercando.

Suggerimenti nella Home

Non solo, secondo quanto emerso da una versione preliminare di iOS 14, non divulgata ufficialmente, nella Home potrebbero essere presenti suggerimenti smart basati su tecnologie e funzioni di Siri. Per esempio proponendo in primo piano le app più utilizzate dall’utente in base all’orario e alla posizione.

Supporto mouse e Trackpad

Altra importante novità si iOS 14, che probabilmente mira a ridurre sempre più le differenze tra ecosistema mobile e quello desktop, è un supporto più esteso su iOS 14 ai mouse e ai trackpad. Tali funzionalità avranno, probabilmente, più senso su iPadOS 14. Alcuni indizi indicano che sono in lavorazione anche nuove gesture che l’utente potrà effettuare sul trackpad per passare rapidamente da un’app all’altra. Altre funzionalità riguardano:

Assenza di cursore persistente : quando si utilizza un trackpad o un mouse con un dispositivo iOS, il cursore scompare dopo alcuni secondi di non utilizzo, diversamente da un Mac in cui il cursore è sempre visibile. Riapparirà dopo l’attivazione del trackpad o del mouse.

: quando si utilizza un trackpad o un mouse con un dispositivo iOS, il cursore scompare dopo alcuni secondi di non utilizzo, diversamente da un Mac in cui il cursore è sempre visibile. Riapparirà dopo l’attivazione del trackpad o del mouse. Puntatori multipli : come sul Mac, l’utente vedrà più puntatori a seconda di cosa si sta facendo. Un puntatore con freccia standard sarà visibile per la maggior parte del tempo, ma si trasformerà in una mano quando si passa sopra i collegamenti.

: come sul Mac, l’utente vedrà più puntatori a seconda di cosa si sta facendo. Un puntatore con freccia standard sarà visibile per la maggior parte del tempo, ma si trasformerà in una mano quando si passa sopra i collegamenti. Click destro : saranno supportati nuovi gesti, come ad esempio un tocco con due dita per simulare il click con il tasto destro.

: saranno supportati nuovi gesti, come ad esempio un tocco con due dita per simulare il click con il tasto destro. Tocca per fare clic : tocca per un click, la funzione presente sul trackpad del Mac sarà disponibile anche sul trackpad della ‌Smart Keyboard‌ per iPad Pro.

: tocca per un click, la funzione presente sul trackpad del Mac sarà disponibile anche sul trackpad della ‌Smart Keyboard‌ per iPad Pro. Cambio app: ci sarà un gesto che attiverà un Launchpad o una funzionalità stile Space che permetterà di passare da un’applicazione all’altra.

Nuove app fitness

Apple sta progettando una nuova app di fitness per iPhone, Apple Watch e Apple TV, che probabilmente vedrà luce sulla nuova Home di iOs 14. Consentirà all’utente di scaricare video con allenamenti guidati, così da accompagnare l’utente nei vari esercizi.

Al momento l’app in questione è nota con il nome “Seymour”, ma è facile ipotizzare che prenderà il nome di “Fit” o “Fitness“ una volta ultimata. Potrebbe essere integrata, oltre che su iOS 14, anche su watchOS 7, e tvOS 14, offrendo un’app indipendente da rendere disponibile insieme all’esistente app Attività che già ora consente di monitorare il movimento dell’utente.

I video con esercizi che Apple propone con l’app Fitness dovrebbero essere gratuiti, senza acquisti in-app o costi associati ai contenuti. tanti i tipi di esercizio presenti all’interno di questa nuova app, come corsa indoor (utile quando ci si allena su un tapis roulant oppure si cammina in un ambiente chiuso), ciclismo, canottaggio, stretching, core training (il training della metà del corpo), training muscolare, camminate all’aperto, danza e yoga.

Messaggi iOS 14

L’app Messaggi è sempre al centro dell’interesse Apple quando si tratta di aggiornamento maggiori. Si ritiene, anche quest’anno, che il client di messaggistica Apple possa essere raggiunto da nuove funzionalità, sia su iOS 14, che su macOS 10.16.

Una delle prime novità è un meccanismo tipo Slack per menzionare gli utenti, così da poterli taggare usando il carattere “@” prima del nome. Quando si digita il carattere “la chiocciola” apparirà una lista con suggerimenti di contatti. Un sistema già noto in molte altre app di messaggistica e nei social, che su iOS 14 consentirà anche di attivare “alert silenziosi” e ricevere notifiche push solo quando si viene menzionati direttamente.

Altra funzionalità di particolare interesse quella relativa alla cancellazione dei messaggi inviati: un avviso visibile a mittente e destinatario consentirebbe di fare capire che il messaggio è stato eliminato.

Altre novità dell’app messaggi potrebbero includere un indicatore per capire, all’interno di un gruppo, chi sta digitando un messaggio.

Multitasking iOS 14

Tra le novità più evidenti a livello visivo, iOS 14 dovrebbe ospitare un nuovo multitasking, apparso anche in video nei giorni scorsi. Il layout di questo nuovo multitasking dovrebbe essere abbastanza simile a quello di iPad già noto.

Tra le novità, quando si chiude un’app, vi sarà la possibilità di effettuare uno slide verso il basso per bloccarla nel menù multitastking. Al momento non è chiaro quale possa essere lo scopo principale di questo blocco, ma è facile ipotizzare che serva ad evitare che una determinata app venga chiusa accidentalmente, un po’ come avviene su Android.

Rinnovata accessibilità

iOS 14 sembra destinato a ricevere importanti aggiornamenti sul lato dell’accessibilità. Sarà probabilmente in grado di trasformare in segnali visivi allarmi antincendio, sirene, se qualcuno bussa alla porta, campanelli e persino il pianto di un bambino.

Altre nuove funzioni di accessibilità porterebbero supportare la possibilità per la fotocamera di rilevare i gesti delle mani, mentre lato sonoro alcune opzioni audio potrebbero migliorare la sintonizzazione audio su AirPod o EarPods per quanti soffrono di problemi di udito. Inoltre, iOS 14 dovrebbe offrire la possibilità di eseguire un audiogramma sul dispositivo per aiutare gli utenti a ottimizzare l’audio.

Sfondi iOS 14

iOS 14 potrebbe portare novità importanti sul fattore Sfondi. Il sistema operativo potrà accogliere nuove categorie sotto le quali raggruppare gli sfondi, come “Terra e Luna”, “Fiori”, e altre ancora, così da offrire una migliore organizzazione. Un cambiamento interessante sembra essere il fatto che app che terze parti saranno in grado di fornire raccolte di sfondi e integrarle direttamente nelle Impostazioni iOS.

Shot on iPhone

Negli anni, Apple ha promosso le sue campagne Shot on iPhone, ampliandole nel corso degli anni. Su iOS 14 Apple integrerà le sfide #shotoniphone nell’app Foto, e gli utenti potranno inviare e vedere i risultati delle sfide direttamente all’interno dell’app. Un’altra modifica, che però interesserà soprattutto gli utenti cinesi, è il supporto AliPay per Apple Pay.

Night Shift rinnovato

Una piccola novità, che potrebbe risultare di particolare utilità per tutti coloro che hanno luci smart in casa. Con iOs 14, infatti, la tecnologia per la domotica HomeKit potrebbe portare la funzionalità Night Shift per le luci, offrendo la possibilità di regolare automaticamente i colori delle lampade sulle gradazioni più calde dello spettro per ridurre l’affaticamento degli occhi.

In ultimo, non certamente per importanza, ricordiamo che l’attuale versione preliminare trapelata in rete, ha anche confermato l’arrivo di iPhone 9, iPad Pro con tripla fotocamera, oltre a varie novità per Apple TV e AirTag e altro ancora.

Per le novità dell’ultimo minuto vi rimandiamo sezione di macitynet dedicata a iOS 14.