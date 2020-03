L’anteprima di Android 11 ha il suo AirDrop

Google ha lanciato la seconda anteprima per sviluppatori di Android 11 e tra le note di supporto e rilascio il colosso della tecnologia ha confermato che sta lavorando a una funzionalità simile ad AirDrop per la sua piattaforma mobile, per permettere ai dispositivi di scambiarsi file velocemente.

Come ha scoperto 9to5Google, una parte delle note menziona una funzione per la condivisione. Al momento sembra esserci un problema noto con questa funzione: quando viene utilizzato tra due dispositivi Pixel 4, il device del destinatario indica che non ha ricevuto il file, anche se il trasferimento ha avuto esito positivo:

Quando si condividono file con Fast Share tra due dispositivi Pixel 4, l’operazione si completa correttamente, ma l’interfaccia utente sul dispositivo che riceve il file indica che non lo ha ricevuto

I primi rapporti sulla capacità di condivisione era emersa già a metà 2019, e allora si riferivano alla funzionalità con il nome d “Fast Share”. Anche se la nuova nota di rilascio lo menziona ancora con questo nome, un avvistamento più recente della funzionalità da parte degli sviluppatori XDA aveva mostrato come la funzione fosse stata rinominata in “Condivisione nelle vicinanze”.

Quale che sia il nome definitivo che Google sceglierà per il suo AirDrop, spiega 9to5mac, la funzione sarà quella di consentire a dispositivi Android nelle vicinanze di condividere facilmente i file con altri utenti Android. Google non ha ancora rivelato quando lancerà definitivamente la funzionalità, ma dovrebbe renderla disponibile anche sulle versioni precedenti del proprio sistema operativo.

Se volete una guida su come utilizzare AirDrop su Mac, il link di riferimento da seguire è il seguente.