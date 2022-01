Con iOS 15.4 il green pass si mette direttamente nel wallet

In iOS 15.4 – versione beta al momento disponibile per i soli sviluppatori e beta tester – Apple ha aggiunto la possibilità di salvare il proprio certificato vaccinale COVID (greenpass) all’app Wallet. È in altre parole possibile aggiungere il green pass al wallet, senza bisogno di passare per servizi di terze parti (qui vi spieghiamo come farlo con l’attuale versione di iOS).

La possibilità di aggiungere il green pass al wallet, consente di mostrarlo al volo quando richiesto, premendo due volte il tasto di laterale anche con l’iPhone bloccato, alla stregua di quanto è già possibile fare con le carte di credito per pagare con Apple Pay.

Apple ha già in precedenza previsto questa possibilità ma solo per i certificati USA; con iOS 15.4 è stato integrato direttamente in iOS il supporto per altre tipologie di green pass, inclusi quelli usati nella Comunità Europea.

Come inserire il green pass nel Wallet di iPhone con iOS 15.4

Il funzionamento è semplice: basta inquadra il QR-code del certificato con la fotocamera del telefono, toccare la scritta gialla “Vaccino per il COVID-19” ed è fatto: il green pass sarà aggiunto all’app Salute sezione Vaccini.

Al momento la novità in questione è in beta e non sempre funziona; se volete aggiungere lo stesso il green pass al Wallet di iPhone o Apple Watch, fate riferimento a questo nostro articolo.