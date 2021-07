Come rendere il Green Pass disponibile su Apple Wallet di iPhone e Apple Watch

La certificazione verde COVID-19 o “Green Pass”, come abbiaamo spiegato qui, permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.

È una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, e contiene un QR Code che permette di verificarne autenticità e validità.

La certificazione in questione è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Come abbiamo spiegato qui, è possibile visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso il sito dedicato, oppure scaricando l’app Immuni oppure l’app IO.

Se avete già il Green Pass, questo appare in app come Immuni e IO. È ad ogni modo possibile salvare il certificato verde sull’app Apple Wallet di iOS e averlo facilmente a portata di mano in caso di controlli. È in pratica possibile aggiungerlo nella sezione delle carte di credito e delle carte di imbarco, permettendo di accedere velocemente alla visualizzazione, senza bisogno di cercare tra le schermate catturate e senza dovere ogni volta aprire Immuni o IO.

Come aggiungere il Green Pass al Wallet di iOS

Andando a questo indirizzo potete aggiungere il certificato digitale europeo COVID direttamente nell’app Wallet di iOS. Basta (dall’iPhone) andare nel sito del servizio CovidPass; vi verrà richiesto di scannerizzare il codice QR del certificato o selezionare una schermata (uno screenshot) o una pagina PDF con il codice QR (che avrete precedentemente salvato nel vostro rullino fotografico tramite l’app Immuni o dall’app IO).

Il sito in questione (da aprire direttamente dall’iPhone) permette anche di “personalizzare” il Green Pass (indicare semplicemente il colore di sfondo da mostrare sul certificato nel Wallet), scegliendo tra: bianco, nero, grigio, verde, indaco, blu, viola e verde acqua. Dopo avere impostato lo sfondo bisogna barrare la voce “Accetto la Politica sulla riservatezza” del servizio e con un tap selezionare “Aggiungi al Wallet” per aggiungere il proprio Green Pass al Wallet di iOS e completare i passaggi.

È possibile richiamare il Wallet dall’app omonima su iPhone ma anche da quella per Apple Watch.

Il servizio segnalato è sicuro ed open source (disponibile su GitHub). La generazione della schermata con il Green Pass avviene direttamente sullo smartphone in locale e non su internet, su cloud o server particolari, e nessun dato viene quindi inviato a terzi.

In alternativa al Wallet di Apple è possibile usare StoCard, un’app per la raccolta di carte fedeltà, tessere e altri documenti.

A questo indirizzo le indicazioni sullle app gratuite per iPhone e Android che negozianti e altre attività possono usare per verificare i green pass.

Per tutti gli articoli che parlano della pandemia di coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.