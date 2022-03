iOS 15.4 e iPadOS 15.4, Face ID funziona con la mascherina e il Green Pass va nel wallet

Apple ha rilasciato le versioni definitive degli aggiornamenti a iOS 15.4 e iPadOS 15.4, update minori di iOS 15 e iPadOS 15, rilasciati a un mese di distanza da iOS e iPadOS 15.3.1.

Apple indica nelle note di rilascio che l’update a iOS 15.4 “aggiunge la possibilità di sblocco con Face ID mentre si indossa una mascherina su iPhone 12 e modelli successivi. E ancora: “L’aggiornamento include anche nuove emoji, la possibilità di avviare sessioni di SharePlay direttamente dalle app supportate e altre funzionalità e risoluzioni di problemi per iPhone”.

Di seguito le note di rilascio complete:

Face ID

Face ID mentre indossi una mascherina è disponibile su iPhone 12 e versioni successive.

Apple Pay e l’inserimento automatico delle password nelle app e in Safari possono essere utilizzati con Face ID mentre indossi una mascherina.

Emoji

Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili nuove emoji che includono faccine, gesti delle mani e oggetti di casa.

Per l’emoji della stretta di mano è possibile scegliere carnagioni diverse per ogni mano.

FaceTime

È possibile avviare sessioni di SharePlay direttamente dalle app supportate.

Siri

Siri Siri è in grado di fornire informazioni relative a data e ora quando non sei in linea su iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 e modelli successivi.

Certificati per i vaccini

L’app Salute supporta il certificato COVID digitale dell’UE e ti consente di scaricare e archiviare versioni verificabili delle vaccinazioni per il COVID‑19, dei risultati di laboratorio e dei certificati di guarigione.

Le schede vaccini per il COVID‑19 nell’app Wallet ora supportano il formato del certificato COVID digitale dell’UE.

Questa versione include anche i seguenti miglioramenti per iPhone:

Per la traduzione delle pagine web in Safari è stato aggiunto il supporto dell’italiano e del cinese (tradizionale).

Nell’app Podcast sono stati aggiunti filtri per le stagioni e per le puntate riprodotte, non riprodotte, salvate o scaricate.

È possibile gestire i domini e-mail personalizzati su iCloud da Impostazioni.

È possibile utilizzare la fotocamera nella tastiera per aggiungere testi alle note e ai promemoria.

L’app Comandi Rapidi ora supporta l’aggiunta, la rimozione e le ricerche di tag con Promemoria.

Le impostazioni di “SOS emergenze” sono cambiate e ora viene utilizzato “Chiama tenendo premuto” per tutti gli utenti. “Chiama premendo 5 volte” è ancora disponibile come opzione nelle impostazioni della funzionalità.

La funzionalità “Primo piano” della lente d’ingrandimento utilizza la fotocamera con ultra‑grandangolo su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max per aiutarti a vedere gli oggetti di piccole dimensioni.

Le password salvate ora possono includere note personali in Impostazioni.

Questa versione include anche risoluzioni di problemi per iPhone:

La tastiera poteva inserire un punto tra i numeri digitati.

Le foto e i video potevano non sincronizzarsi con la libreria foto di iCloud.

La funzionalità “Leggi schermo” di Accessibilità poteva chiudersi in modo inatteso all’interno dell’app Libri.

La funzionalità “Ascolto dal vivo” poteva non disattivarsi quando veniva disabilitata in Centro di Controllo.



Come si scarica l’aggiornamento a iOS 15.4/ iPadOS 15.4



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB