Con WatchOS 8.5 il Green Pass va al polso

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a watchOS 8.5, update che arriva a un mese da watchOS 8.4.1 e che integraa miglioramenti e soluzioni a potenziali bug legati alla sicurezza.

Nelle note di rilascio Apple spiega genericamente che l’aggiornamento a watchOS 8.5 “include risoluzioni di problemi per Apple Watch Series 4 e versioni successive”. Ma in realtà c’è almeno una importate novità: la possibilità di avere al polso il Green Pass.

La funzione è la diretta conseguenza dell’abilitazione del Green Pass in Wallet che, come spieghiamo altrove, certifica come autentico il documento digitale di vaccinazione, guarigione o esito del tampone. Per il resto in effetti le novità sono decisamente poche. Ecco l’elenco completo, così come presentato da Apple

È ora possibile autorizzare acquisti e abbonamenti di Apple TV.

Le schede vaccini per il COVID‑19 nell’app Wallet ora supportano il formato del certificato COVID digitale dell’UE.

Sono stati effettuati aggiornamenti relativi alle notifiche sul ritmo cardiaco irregolare al fine di migliorare il rilevamento della fibrillazione atriale. La funzionalità è disponibile negli Stati Uniti, in Cile, a Hong Kong, in Sudafrica e in molte altre zone.

I suggerimenti audio in Fitness+ offrono una descrizione dei movimenti visibili durante gli allenamenti.

watchOS 8.5 è disponibile come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 e seguenti abbinati a un iPhone 6S o modello successivo con iOS 15 o successivo.

Come effettuare l’aggiornamento a watchOS 8.5

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”. Da watchOS 6 è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi, su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre viene completato l’aggiornamento, lascia l’Apple Watch sul caricabatterie. Non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mace Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.