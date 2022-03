Aggiornati Logic Pro X e MainStage con novità e ottimizzazioni per M1 Ultra

Apple ha aggiornato i software Logic Pro X, GarageBand e MainStage, integrando nuove funzionalità, migliorie in termini di stabilità e altro ancora.

Gli aggiornamenti sono relativamente minori ma integrano nuove funzionalità nei vari software di Apple per la creazione musicale.

Nella note di rilascio della versione 10.7.3 di Logic Pro X, Apple indica:

• Monitoraggio dell’audio spaziale con tracciamento testa dinamico con AirPods Max, AirPods Pro, AirPods (terza generazione) e Beats Fit Pro.

• Monitoraggio attraverso la funzionalità di rendering binaurale Apple, che fornisce un’anteprima più precisa della riproduzione in audio spaziale su Apple Music.

• Prestazioni ottimizzate per i chip M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio.

• Miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi.

Nelle note di rilascio di MainStage 3.6, Apple indica:

• Nuovo raffinato design.

• Libreria di suoni più ricca, con 120 patch, 50 kit e 2800 loop dai produttori musicali di maggior successo, tra cui Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch e TRAKGIRL.

• Supporto per la lingua coreana.

• Prestazioni ottimizzate per i chip M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio.

• Miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi.

Come accennato è stato rilasciato anche un aggiornamento di GarageBand per macOS. Apple indica genericamente che questo aggiornamento “contiene miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi”.