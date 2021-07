Semina il panico inviando con AirDrop ai passeggeri di un aereo le foto di pistole a pallini

Un teenager su un volo United Airlines in viaggio da San Francisco ha seminato il panico inviando agli altri passeggeri tramite AirDrop le foto di una pistola ad aria compressa, uno scherzo di cattivo gusto che ha costretto il personale di bordo ad evacuare l’aereo.

Lo scrive il sito Appleinsider riportando quanto riferito da un passeggero, Christopher J. Beale, a bordo del volo in questione con la madre, spiegando di avere ricevuto anche lui sul proprio iPhone, tramite AirDrop, una serie di immagini di pistole AirSoft.

In partenza da San Francisco e diretto a Orlando, il volo United Airlines Flight 2167 si stava preparando a lasciare il terminal ma ad un certo punto alcuni passeggeri hanno riferito l’accaduto al personale. Tutte le persone a bordo sono state costrette a scendere e a ripetere – “per maggiore precauzione” – le procedure di screening all’imbarco.

Il teenager avrebbe anche rivolto esplicite minacce ai passeggeri; le foto presenti sul telefono sarebbero state scattate in precedenza e non all’aeroporto e il ragazzo non aveva nessuna arma. I passeggeri sono risaliti sull’aereo dopo le verifiche di rito da parte della sicurezza; al ragazzo è stato impedito di risalire a bordo e non è al momento dato sapere quali saranno le conseguenze del suo comportamento.

Non è chiaro in che modo sia stato identificato il ragazzo. Su iPhone è possibile inviare in modo anonimo immagini e video usando la tecnologia AirDrop. La tecnologia in questione permette di scambiare file senza limiti di dimensioni, anche fotografie, tra due dispositivi Mac o iOS vicini tra loro, anche in assenza di una rete Wi-Fi, grazie a un collegamento diretto stabilito tra i due dispositivi via Wi-Fi oppure Bluetooth

Non è la prima volta che la tecnologia di condivisone wireless della Mela viene utilizzata per scherzi di cattivo gusto. Nel 2018 un volo da Oakland (California) a Maui (la seconda, per superficie, delle isole hawaiane) partì con 90 minuti di ritardo perché alcuni passeggeri cominciarono a ricevere foto con uno scatto che sembrava arrivare dalla scena di un crimine nel quale si vedeva un bambino morto.

Ancora prima, nel 2015, una utente di iPhone a Londra segnalò di aver ricevuto foto di parti intime e meme non richiesti da un utente anonimo che, evidentemente, si trovava nel breve raggio d’azione di AirDrop.

Ricordiamo che per impostare AirDrop basta andare in Impostazioni > Generali > AirDrop. Da qui è possibile scegliere se disattivare la ricezione (“Ricezione non attiva”), consentirla solo ai propri contatti o a tutti.