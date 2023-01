Con iOS 16.3 la protezione avanzata per i dati su iCloud anche in Italia

Le nuove funzionalità avanzate pensate specificamente per proteggere da minacce i dati dell’utente sul cloud che erano state a inizio mese predisposte per gli utenti statunitensi, con l’aggiornamento a iOS 16.3 e macOS 13.2 saranno disponibili anche per altri utenti nel mondo, compreso il nostro Paese.

Lo ha fatto sapere Apple spiegando che le opzioni in questione permettono di utilizzare la crittografia end‑to‑end per garantire il massimo livello di sicurezza per i dati sul cloud, offrendo la possibilità di proteggere ulteriormente i dati più importanti archiviati su iCloud, tra cui Backup, Foto, Note e altro.

Come abbiamo spiegato qui, per default Apple memorizza con modalità cifrate alcune tipologie di dati sui server iCloud, in modo che il ripristino sia possibile solo dall’utente con il suo account Apple ID. Se l’utente attiva la Protezione avanzata dati di iCloud, questi possano essere decodificati soltanto sui dispositivi autorizzati dallo stesso utente. Per chi sceglie di abilitarla, questa funzione tiene al sicuro la maggior parte dei dati iCloud anche nel caso di violazioni dei dati nel cloud.

Di default iCloud protegge già 14 categorie di dati sensibili con la crittografia end‑to‑end, incluse le password nel Portachiavi iCloud e i dati dell’app Salute. Per gli utenti che attivano la funzione Protezione avanzata dati, il numero totale delle categorie di dati protette con l’utilizzo della crittografia end‑to‑end sale a 23, tra cui Backup iCloud, Note e Foto. Le uniche categorie di dati iCloud non incluse sono iCloud Mail, Contatti e Calendario, a causa della necessità di interoperare con i sistemi globali di email, contatti e calendari.

Apple sottolinea che NON dispone delle chiavi necessarie per recuperare i dati, e per utilizzare la protezione avanzata dei dati è necessario configurare un metodo di recupero alternativo (es. un contatto fidato) da usare se si perde accesso all’account. Alcuni dati sensibili, es. le password salvate e informazioni su Salute e Mappe, sono già da tempo protetti tramite la crittografia end-to-end.