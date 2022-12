Prima beta di iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3 e watchOS 9.3

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la beta 1 degli aggiornamenti alle future versioni di iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3 e watchOS 9.3. La beta 1 dei futuri update arriva a un giorno dal rilascio delle versioni definitive di iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2 e watchOS 9.2.

La beta 1 di iOS 16.3 e iPadOS 163 riporta il numero di build 20D5024e, release che sostitiusce la 20C65; la beta 1 di watchOS 9.3 riporta il numero di build 20S5626e e sostituisce la build 20S361; la beta 1 di tvOS 16.3 e del software HomePod riporta il numero di build 20K5626c e sostituisce la build 20K362.

Tra le novità di queste build, il supporto per chiavi fisiche come le Yubikey per il login in vari siti web, chiavette che possono essere collegate via USB, Lightning o medianet tecnologia NFC. La funzionalità in questione è utile per sostituire l’autenticazione in due fattori, sfruttando un unico token di sicurezza montato su una chiavetta; accedendo a determinati siti web (es. Gmail) il sito chiederà di inserire la nostra password e di inserire la chiavetta nella porta dell’iPhone/iPad per completare l’accesso (qualora la password fosse stata compromessa, servirà a poco perché bisognerà sempre e comunque inserire anche chiavette come Yubikey e simili per accedere al sito).

Come sempre, gli sviluppatori registrati possono scaricare il profilo di iOS 16 beta dall’Apple Developer Center e, dopo l’installazione del profilo, installare l’aggiornamento con il consueto meccanismo over-the-air.