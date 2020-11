Con iPhone 12 Studio sperimentate tutte le combinazioni di custodie MagSafe

Apple ha attivato “iPhone 12 Studio”, una pagina web accessibile da dispositivi mobile come iPhone e iPad che consente di sperimentare le possibili combinazioni di colori di portafoglio in pelle, custodie in silicone e trasparente con supporto MagSafe.

Dopo aver caricato la pagina (da questo link) da iPhone o iPad e possibile fare tap su “Inizia”, scegliere il modello di iPhone di proprio interesse e personalizzare colore, custodia e portafoglio. Animazioni mostrano come si presenta la custodia applicata sul dispositivo scelto e il portafoglio, aggiungere un nome e visualizzare la combinazione con una vista laterale o frontale. Al termine della scelta è possibile salvare la combinazione sul dispositivo e condividerla.

La funzionalità è simile a quanto possibile con Apple Watch Studio su App store offrendo – ai clienti acquistano direttamente da Apple – l’opportunità di scegliere la combinazione preferita di cassa e cinturino per creare un look esclusivo e unico. Sono oltre 100, secondo Apple, le combinazioni possibili. Ieri era stato individuato il nuovo hashflag dedicato #iphone12studio.

