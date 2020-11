iphone12studio è un nuovo hashflag di Apple su Twitter

#iphone12studio è un nuovo hashflag di Apple, emoji che – sulla falsariga di quanto già visto per l’evento del 10 novembre – è possibile creare e acquistare facendo in modo che si posizioni a fianco di un hashtag su Twitter.

Non è chiaro a cosa faccia riferimento il nuovo hashflag individuato dall’utente @hashflagsio su Twitter. Apple ha usato un hashflag gli eventi più recenti – quello di settembre, “Time Flies”, in cui ha presentato – tre le altre cose – Apple Watch Series 6; e quello di ottobre, “Hi, Speed”, evento nel corso del quale sono stati presentati gli iPhone di ultima generazione.

Dopo la presentazione di Apple Watch 5, Apple ha lanciato Apple Watch Studio su App store offrendo – clienti acquistano direttamente da Apple – l’opportunità di scegliere la combinazione preferita di cassa e cinturino per creare un look esclusivo e unico. Sono oltre 100, secondo Apple, le combinazioni possibili.

Il nuovo hashtag potrebbe essere un riferimento a qualcosa di simile per iPhone 12 e gli accessori MagSafe‌. Apple propone una vasta serie di custodie MagSafe con varie colorazioni, e potrebbe avere in serbo un’app con funzionalità simili a quella già offerta per Apple Watch.