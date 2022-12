Con Kohler Numi il WC è super-tecnologico (e di lusso)

Sono passati quasi quattro anni da quando la tecnologica Numi 2.0 Smart Toilet di Kohler è stata annunciata, e chi se ne era innamorato ora sarà felice di sapere che si può acquistare.

Le sue specialità

Come i nostri lettori forse ricorderanno presenta una svariata serie di accorgimenti e tecnologie che se non altro oggi non ritroviamo in nessun’altra tazza del gabinetto; perché pur sempre di questa si tratta, ma innanzitutto non vi farà più patire il freddo quando vi appoggerete sopra il fondoschiena nelle fughe notturne al bagno: la seduta è riscaldata.

Ci sono poi una serie di luci LED nel serbatoio posteriore e sul fondo che sicuramente aiutano a ritrovarla anche al buio, e il coperchio si apre e si chiude automaticamente, per la gioia di mogli e mamme che non dovranno più inseguire mariti e figli per ricordare loro le regole di bon ton.

Altra chicca è la luce UV che sterilizza le superfici, e ci sono l’appannamento automatico degli interni per ridurre al minimo i residui di sporco e l’essiccatore d’aria per asciugare le parti intime al termine del lavaggio: si perché (e adesso noi italiani in quanto tali possiamo ragionevolmente rabbrividire) c’è anche il bidet incorporato con doppio spruzzo, anteriore e posteriore. Infine, una volta usciti dal bagno sciacquone e deodorante si azioneranno automaticamente.

Il lato veramente tech

Ma se ne parliamo tra le nostre pagine è perché oltre a questi piccoli aggiustamenti – controllabili via telecomando – che farebbero sicuramente comodo in un qualsiasi WC, ha anche una sua faccia ultra-tecnologica, ed è data dalla presenza di Alexa: l’assistente vocale di Amazon è infatti lì sempre pronto ad ascoltare le richieste degli utenti, che potranno così lasciare lo smartphone in ricarica sul comodino pur continuando a potersi intrattenere col mondo digitale mentre sono lì concentrati ad espletare le proprie funzioni fisiologiche (movimenti intestinali compresi, quindi nel caso di ospiti sarebbe bene apporre un avviso in bella vista da qualche parte, magari sopra il distributore di carta igienica).

Tra le pagine di Kohler non si parla di supporto Matter, ma non è escluso che possa essere introdotto in un futuro aggiornamento del firmware, anche perché è pur sempre un gabinetto da 11.500 $.