MacBook Air in sconto fino al 21% e a casa vostra per Natale se comprate entro le 21

Un MacBook Air in regalo da mettere sotto l’albero e in sconto è un sogno ancora realizzabile. Basta andare su Amazon, scegliere i più convenienti e il gioco è fatto: il grande rivenditore on line infatti garantisce il recapito entro domani per la maggior parte dei MacBook Air se ordinati entro le 21 di questa sera.

Le macchine più interessanti che vi segnaliamo sono le seguenti

Ricordiamo che le differenze tra i due modelli sono importanti ma la differenza di prezzo potrebbe rendere ragione di esse ed indirizzare nel caso non fossero interessati ad un significativo risparmio e quindi all’acquisto del modello M1. In sintesi

Il nuovo modello ha in display più grande da 13,6″

Un nuovo design

Porta MagSafe per la ricarica

Nuova videocamera da 1080P

Nuovo sistema di altoparlanti e microfoni

Il processore è anche questo nuovo ma non offre particolari vantaggi in fatto di prestazioni

Tutti i MacBook Air si comprano anche a rate senza garanzie secondo le classiche modalità di Amazon.

Click qui per scegliere il MacBook Air M1, per il MacBook Air M2 click qui