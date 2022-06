Con l’app Google TV iPhone e iPad telecomandano le Android TV

Google ha annunciato l’app Google TV per iOS, utile per gli utenti iPhone e iPad per creare watchlist (elenchi di film e programmi da tenere sotto controllo e guardare più tardi), sfogliare film e puntate delle app di streaming con una organizzazione per argomenti e genere, ottenere raccomandazioni sui contenuti, valutare film e altro ancora.

L’app (in precedenza denominata Play Film), permette di usare il telefono come telecomando di Google TV/Android TV. Con il telecomando integrato direttamente nell’app – spiega Google – è possibile individuare contenuti da guardare anche quando il telecomando fisico si è perso nelle pieghe del divano. La tastiera del telefono permette di digitare rapidamente password complesse, titoli di film o termini di ricerca su Google TV o su un altro dispositivo con sistema operativo Android TV.

Ricordiamo che diversi marchi prestigiosi di TV e proiettori come Sony, TCL, Xgimi, Xiaomi hanno una vasta gamma di prodotti con Android TV a bordo.

I consigli, la Raccolta e la lista di titoli sono a tua disposizione ovunque ci spostiamo, che sia fuori casa o soltanto in un’altra stanza. È possibile iniziare a guardare i film o i programmi in streaming direttamente sul proprio dispositivo mobile o scaricare i contenuti di intrattenimento che abbiamo acquistato in precedenza dalla Raccolta per guardarli quando non siamo online.

La lista di titoli con i contenuti che man mano si scoprono è condivisa tra tutti i dispositivi, ed è quindi possibile aggiungere voci dalla TV, dal telefono o dal laptop tramite la ricerca su qualsiasi browser. È presente anche una funzione per guardare i trailer dei nuovi film, ed è possibile aggiungere programmi e film interessanti alla propria lista di titoli per tenere sotto controllo nuove scoperte e riprendere la visione sullo schermo di casa in un secondo momento.

L’app è disponibile per dispositivi con Android e iOS/iPadOS. La versione per iPhone/iPad richiede iOS 14/iPadOS 14 o seguenti, è multilingua (italiano compreso) “pesa” 418,6 MB e si scarica gratis dall’App Store.