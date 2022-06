Beelink GK, il PC compatto per tutte le tasche a cui non manca nulla: si parte da 170 euro

Per chi fosse alla ricerca di un mini PC compatto, a cui non manca nulla, e pronto per un uso ufficio, o anche gaming leggero, ecco la proposta di Beelink GK. Al momento in sconto si acquista a 170 euro. Davvero ottimo. Clicca qui per comprarlo.

Beelink GK è ben equipaggiato, e pronto per Windows 11. Al suo interno su basa sul processore Intel Celeron J4125 con clock fino a 2.7GHz, che consuma poca energia ed è certamente adatto per un uso office, ma anche per l’home entertainment, la navigazione web, lo streaming video, e l’utilizzo della maggior parte delle app presenti sul Microsoft Store.

Quello che sicuramente attira maggiormente del Beelink GK sono le sue dimensioni, decisamente compatte, dunque adatte per qualsiasi scrivania. Nonostante l’estetica mini, non rinuncia ad una importante novità, come due HDMI in grado di collegare due monitor allo stesso tempo, così da incrementare l’efficienza del flusso lavorativo, e rendere la propria postazione più efficace. Si tratta di un PC a cui non manca neppure la connessione Dual Band 2.4 e 5GHz Wi-Fi, per migliorare le prestazioni della rete e mantenere stabile e affidabile la connessione.

Ancora, a livello di connettività propone 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 porta USB tipo-C, oltre a ingresso Ethernet e le già citate porte HDMI. Incluso in confezione anche con l’adattatore di alimentazione, 2 cavi HDMI, 1 attacco VESA e l’SSD M.2 SATA da 128 GB.

Naturalmente, il PC arriva con una licenza di Windows 10 già installata e genuina, aggiornabile a Windows 11.

Al momento si acquista in diverse configurazioni di memoria, e si parte da circa 170 euro. Clicca qui per comprare.