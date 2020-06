Con l’app PrestaShop Merchant Assistant il tuo negozio online è sempre in tasca

L’app PrestaShop Merchant Assistant per iPhone è stata creata da Carmine Rumma, lo stesso sviluppatore di cui abbiamo già parlato per l’app I miei consumi per gli utenti iliad per monitorare credito, GB consumati, traffico e altro ancora sempre da iPhone.

La nuova app è invece progettata per gli utenti che possiedono o gestiscono un negozio online basato su PrestaShop, una delle piattaforme Open Source più utilizzate per creare siti di vendita online. I vantaggi offerti sono sostanzialmente due: il primo è quello di avere sempre sotto mano statistiche, report, visitatori, vendite e ordinativi ovunque ci troviamo comodamente sul nostro iPhone. In secondo luogo, ma di importanza decisiva, avendo sempre tutto sotto controllo via iPhone, questa app permette di rispondere celermente a ogni richiesta o bisogno dei propri clienti, creando un canale preferenziale.

Per poter utilizzare PrestaShop Merchant Assistant occorre acquistare il modulo Merchant Assistant della piattaforma PrestaShop. Dopo aver scaricato l’app da App Store occorre abbinare l’app al proprio e-commerce. Questa operazione può essere effettuata inserendo a mano le credenziali di amministratore all’interno dell’app, oppure tramite riconoscimento del codice QR. Per usufruire di questa funzione di abbinamento è sufficiente accedere dal browser al proprio e-commerce, aprire il pannello di controllo e qui visualizzare il codice QR. A questo punto è sufficiente lanciare l’app PrestaShop Merchant Assistant e con la telecamera inquadrare il codice a schermo.

Grazie alle funzioni dell’app è possibile navigare tra due sezioni principali Overall e Ordini. Nella prima troviamo le statistiche sulle vendite dell’ultimo mese, visitatori odierni e vendite annuali. Invece nella sezione Ordini possiamo tenere sotto controllo la situazione relativa agli ordini del nostro negozio online. Per ogni ordine vengono mostrati tutti i dettagli e anche lo stato, che l’utente può comodamente consultare e modificare da iPhone, per esempio per far procedere un ordine da In preparazione a Spedito. Grazie alle notifiche push l’app può avvisare istantaneamente quando viene ricevuto un nuovo ordine o quando un nuovo cliente effettua la registrazione.

Tutte le comunicazioni tra la piattaforma di e-commerce e l’app avvengono con comunicazione sicura e protetta. Carmine Rumma ha anticipato alla redazione di macitynet che è in fase di sviluppo anche la versione per Android, mentre con i prossimi aggiramenti verranno supportate anche altre importanti piattaforme di e-commerce, tra cui Shopify, Magento e Woocommerce for WordPress.

L'app PrestaShop Merchant Assistant per iPhone si scarica gratis da questa pagina di App Store.