I fornitori Apple lavorano agli OLED LTPO a basso consumo per iPhone 2021

Da quando Apple ha introdotto la tecnologia ProMotion su iPad Pro (2017) le anticipazioni ogni anno indicano che arriverà anche su iPhone, ma finora questo non si è avverato: rimangono ancora dubbi se succederà o meno con gli iPhone 12 di quest’anno, in ogni caso è molto probabile che ProMotion sarà implementato sugli iPhone 2021 grazie agli schermi OLED LTPO a basso consumo di energia.

Ricordiamo che con la tecnologia ProMotion Apple è stato il primo costruttore a implementare in un tablet un aggiornamento dello schermo a 120Hz, velocità sostenuta che offre una visualizzazione migliore con giochi, video, film e contenuti in rapido movimento. Il vantaggio di ProMotion è che la frequenza di aggiornamento viene invece ridotta quando l’utente controlla la posta, legge un ebook o una pagina web, in questo modo si riducono i consumi di energia.

Secondo le ultime anticipazioni da Taiwan i fornitori Apple stanno già lavorando sugli schermi per iPhone 2021 con tecnologia OLED LTPO, secondo alcuni esperti necessaria per offrire ProMotion su iPhone senza sacrificare troppo l’autonomia della batteria. Per il momento DigiTimes non indica i nomi, ma è noto da anni che i principali fornitori di OLED di Apple sono Samsung e, con un numero inferiore di pezzi, LG. Per quest’anno sembra che ai due possa aggiungersi anche il colosso cinese BOE.

In ogni caso non è ancora dato sapere se Apple implementerà ProMotion, magari in uno o due dei modelli top di iPhone 12. Secondo il leaker Jon Posser, che negli ultimi mesi ha offerto diverse anticipazioni corrette sulle novità di Cupertino, l’hardware degli iPhone 12 Pro è in grado di supportare questa tecnologia, ma Cupertino potrebbe non abilitarla tramite software se rappresentasse un peso eccessivo sull’autonomia complessiva del terminale. Invece non sembra avere dubbi l’esperto di display Ross Young: Apple porterà ProMotion sugli iPhone 2021 quando avrà a disposizione schermi OLED LTPO prodotti da Samsung: ne abbiamo parlato più estesamente in questo articolo.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2020, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.