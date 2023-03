VPN Più Sicure: 5 Ottimi Servizi con cui Navigare Tranquilli sul Web

questa comparazione è stata realizzata da Paradise Media

Le reti private virtuali (VPN) erano una volta un prodotto di nicchia, ma oggi sono accessibili a tutti e rappresentano una necessità per coloro che sono preoccupati per la sicurezza su internet. Tuttavia, trovare la VPN più sicura per le diverse esigenze può risultare difficile.

Il primo passo nella ricerca del servizio VPN giusto consiste nel comprendere come questo contribuisca alla sicurezza e alla privacy digitale. I provider di servizi internet assegnano un indirizzo di protocollo univoco ad ogni utente, il che lo rende facilmente tracciabile sulla rete.

Con un servizio VPN il traffico internet viene instradato attraverso uno dei server della VPN prima di raggiungere la destinazione finale. Questo significa che chi cerca di tracciare l’utente vedrà l’indirizzo IP della VPN anziché quello dell’utente stesso, mantenendo così la privacy al sicuro.

Qui di seguito trovate elencate alcune delle migliori VPN per la sicurezza, che ovviamente hanno diverse caratteristiche e funzionalità. Noi le abbiamo recensite per voi.

5 VPN Sicure e Affidabili

CyberGhost VPN: tra le migliori VPN per numero di server

Proton VPN: una delle migliori VPN per il suo impegno con i clienti

NordVPN: tra le migliori VPN per le diverse funzionalità

ExpressVPN: tra le VPN più sicure per chi viaggia spesso

Surfshark: tra le VPN più sicure per la sua convenienza

1. CyberGhost VPN – tra le migliori VPN per numero di server

Pro:

Moltissimi server in tutto il mondo

Centro dati di proprietà dell’azienda

Ambiente di privacy rumeno

Router ottimizzati per torrent e streaming

Offre la VPN sicura con IP dedicata

Contro:

Prezzo mensile non tra i più bassi

Tante funzionalità per chi ne fa un uso saltuario

Non ha un buon supporto per Linux

CyberGhost VPN è una delle migliori VPN in termini di sicurezza e prestazioni grazie alla vasta rete di server in tutto il mondo, al suo ambiente di privacy rumeno, alla trasparenza, alle misure di sicurezza e alla gamma completa di servizi. Fondata nel 2011, l’azienda con sede in Romania conta 38 milioni di utenti in tutto il mondo.

Prezzi: 4.8/5

CyberGhost offre tre piani tariffari. Il piano mensile standard costa 11,99 euro al mese con una garanzia di rimborso di 14 giorni. Il piano semestrale viene fatturato a 7,99 euro e addebitato ogni sei mesi a 47,94 euro. Inoltre, esiste anche un piano annuale con diverse offerte da 2 a 3 euro al mese, addebitate per 18 mesi o 24 mesi a seconda dell’offerta disponibile. Entrambi i piani a lungo termine prevedono una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Rete di server: 5/5

Con ben 8.031 server in tutto il mondo, CyberGhost ha un grande vantaggio su tutti i suoi concorrenti. I suoi server operano in 51 paesi, mentre il servizio offre indirizzi IP per altre 40 nazioni. Grazie all’elevato numero di server, CyberGhost può offrire unità ottimizzate per i torrent e i servizi di streaming, una soluzione che pochi provider VPN possono eguagliare.

Sicurezza e privacy: 4.5/5

CyberGhost VPN è dotato di tecnologie all’avanguardia. Tutti i server dell’azienda memorizzano i dati operativi nella memoria ad accesso casuale del server invece di scrivere queste informazioni sensibili su un disco, rendendo quasi impossibile l’estrazione dei dati dei clienti da parte di predatori informatici. Inoltre, la Romania mantiene solide leggi sulla privacy rispetto alla maggior parte delle nazioni.

CyberGhost offre l’opzione server NoSpy con tutti i piani per i clienti più sensibili alla privacy, in cui i dati passano attraverso un centro di proprietà di CyberGhost in Romania prima di raggiungere la destinazione web finale. Inoltre, CyberGhost è uno dei pochi servizi VPN che offre indirizzi IP dedicati, che consentono di aggirare le liste di esclusione dei siti web.

Trasparenza: 4.6/5

CyberGhost pubblica regolarmente un rapporto sulla trasparenza che fornisce informazioni sulle richieste delle forze dell’ordine e sulle denunce di violazione del Digital Millennium Copyright Act. Inoltre, pubblica le biografie di tutto il team, compresi gli apprendisti e il personale di pulizia.

Opzioni di prova: 4.7/5

CyberGhost VPN offre una prova di 24 ore a tutta velocità del suo servizio senza bisogno di carta di credito. Inoltre, gli utenti che sottoscrivono un piano annuale o pluriennale hanno a disposizione un periodo di garanzia di rimborso di 45 giorni, uno dei più lunghi del settore.

Punteggio complessivo: 4.7/5

>>Provate CyberGhost VPN senza rischi con la garanzia di rimborso di 45 giorni.

2. Proton VPN – Impegnata Nella Privacy Dei Clienti

Pro:

Strategia Secure Core unica nel suo genere

Leggi svizzere favorevoli alla privacy

Servizio clienti via email di alta qualità

Contro:

Prezzo relativamente alto

Nessun server di sola RAM

Nessuna opzione di IP dedicato o statico condiviso

Basso numero di server

Proton VPN è il servizio VPN offerto da Proton Technologies AG, creatore del noto servizio di posta elettronica crittografata end-to-end, ProtonMail. Con sede in Svizzera, ProtonMail ha conquistato una vasta base di utenti fedeli in tutto il mondo per la sua soluzione di posta elettronica sicura.

Dal 2017, Proton Technologies ha iniziato il rollout graduale di uno dei servizi VPN più sicuri del mercato, sfruttando la reputazione del suo servizio di posta elettronica e i vantaggi di una Svizzera rispettosa della privacy.

Prezzi: 4.0/5

Proton VPN offre diversi piani con velocità e caratteristiche diverse. Il piano Plus, che offre un mese a 9,99 euro per arrivare a 4,99 euro al mese per l’abbonamento da 2 anni, è uno dei più costosi per le sue caratteristiche. Il piano Unlimited, a velocità superiori, costa 11,99 euro per un mese fino ad arrivare a 7,99 euro al mese per l’abbonamento di 2 anni.

Rete di server: 3.3/5

Il provider svizzero offre indirizzi IP per 63 paesi, con un numero a livello mondiale superiore a 1.740.

Sicurezza e privacy: 4.7/5

Proton VPN evita i server basati sulla RAM, ma offre un’architettura unica che chiama Secure Core. Con questo sistema, il servizio instrada ogni richiesta attraverso un server di proprietà dell’azienda in Finlandia, Islanda o Svizzera, tre nazioni con forti leggi sulla privacy.

Dal server Secure Core, Proton VPN instrada le richieste al server selezionato dal cliente. Se il secondo server subisce una violazione per mano di un intruso, l’indirizzo IP dell’utente rimane al sicuro: solo gli indirizzi IP del Secure Core effettuano il secondo salto. La funzione Secure Core è all’altezza del suo nome e offre una maggiore sicurezza rispetto ad altre VPN sul mercato.

Trasparenza: 4.8/5

Proton VPN è uno dei pochi servizi VPN che ha pubblicato tutte le sue applicazioni open source per l’ispezione pubblica. Inoltre, l’azienda ha pianificato un audit di terze parti e si è impegnata a pubblicare i risultati.

Opzioni di prova: 4.0/5

Proton VPN offre un piano gratuito per la VPN più sicura, ma questo prodotto presenta una velocità ridotta. Per i piani a pagamento, l’azienda svizzera offre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Punteggio complessivo: 4.2/5

>>Scoprite i piani gratuiti e a pagamento di Proton VPN

3. NordVPN – Migliore VPN per il Set di Funzionalità

Pro:

Informazioni disponibili eccellenti

Facile installazione del router

Indirizzi IP dedicati di facile utilizzo

Contro:

Rinnovo costoso

Informazioni non chiare sulla proprietà

NordVPN è uno dei provider VPN più popolari e affidabili del mercato, con una vasta rete di server in tutto il mondo e una forte attenzione alla sicurezza e alla privacy dei propri utenti. Fondata nel 2012, l’azienda ha oggi oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo.

Prezzi: 4.3/5

NordVPN offre una gamma di piani tariffari con prezzi competitivi rispetto ad altre VPN sicure e affidabili. Il prezzo mensile standard è di 11,99 euro, ma ci sono forti sconti disponibili per i pacchetti da 12 e 24 mesi.

Rete di server: 4.7/5

La rete di server di NordVPN conta oltre 5.400 unità in 60 paesi in tutto il mondo. In Italia, l’azienda è ben rappresentata con oltre 60 server distribuiti nelle principali città del paese.

Sicurezza e privacy: 4.5/5

NordVPN utilizza server di sola RAM per garantire la massima sicurezza dei dati dei propri utenti, e ha annunciato l’impegno a eliminare gradualmente i server in affitto e ad assumere la proprietà di tutto l’hardware a livello mondiale, migliorando così la velocità e la sicurezza del servizio.

L’azienda offre inoltre l’opzione di indirizzi IP dedicati, semplificando ulteriormente la protezione della privacy degli utenti.

Inoltre, per le famiglie, NordVPN offre la possibilità di installare la VPN direttamente sul router di casa, semplificando ulteriormente la protezione della privacy e eliminando il rischio di perdita dell’indirizzo IP in caso di dimenticanza di attivare la VPN su uno dei dispositivi.

Trasparenza: 4.6/5

NordVPN ha superato verifiche di terze parti sulla sua politica di no-log, dimostrando un forte impegno per la trasparenza e la sicurezza del servizio. L’azienda pubblica le biografie dei consulenti sul proprio sito web, ma non fornisce un elenco dei dirigenti aziendali.

Opzioni di prova: 4.2/5

NordVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i piani, consentendo agli utenti di testare il servizio prima di impegnarsi a lungo termine.

Punteggio complessivo: 4.5/5

In generale, NordVPN è un provider VPN affidabile e sicuro, con una vasta rete di server e un impegno forte per la privacy e la sicurezza dei propri utenti. Anche se il prezzo mensile standard è leggermente più alto rispetto ad alcune altre VPN, i pacchetti a lungo termine offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

>>Provate NordVPN senza rischi con la sua garanzia di rimborso di 30 giorni.

4. ExpressVPN – La VPN Più Sicura per Chi Viaggia in Tutto IL Mondo

Pro:

Numero di paesi più elevato

Protocollo proprietario TrustedServer

Server solo RAM

Contro:

Basso numero di dispositivi simultanei

Prezzo relativamente alto

Poche informazioni sulla gestione

ExpressVPN si è affermata come la VPN più sicura e affidabile per i viaggiatori, mantenendo la sua reputazione nel tempo. La società madre di ExpressVPN è Kape Technologies PLC, con sede nel Regno Unito, che condivide anche la proprietà con CyberGhost VPN.

Prezzi: 4.0/5

ExpressVPN ha un prezzo mensile di 12,52 euro, ma offre sconti significativi per gli abbonamenti semestrali e annuali, che includono attualmente 3 mesi gratuiti. Tuttavia, se non si ha bisogno della vasta portata geografica di ExpressVPN, altri servizi potrebbero offrire un migliore rapporto qualità-prezzo.

Rete di server: 4.4/5

ExpressVPN offre indirizzi IP in 94 paesi, il maggior numero rispetto ai suoi rivali tra le VPN più sicure. Con oltre 3.000 server in 160 città in tutto il mondo, ExpressVPN garantisce una copertura globale. Inoltre, il provider offre una maggiore copertura in Africa, Asia e Sud America rispetto ai suoi concorrenti.

Sicurezza e privacy: 4.5/5

ExpressVPN utilizza solo server di RAM in tutte le sue sedi e implementa il protocollo TrustedServer proprietario sui propri server. L’azienda è così sicura che offre una taglia di 100.000 dollari a chiunque scopra una falla. Inoltre, ExpressVPN si impegna a mantenere la privacy dei suoi utenti e non tiene traccia dei loro dati.

Trasparenza: 4.6/5

ExpressVPN ha superato con successo un audit di codice di terze parti da parte di PricewaterhouseCoopers e pubblica regolarmente i risultati sul suo sito web. Inoltre, l’azienda si sottopone a ulteriori audit di terze parti, ma i risultati sono limitati agli abbonati. Anche se ExpressVPN non ha una pagina dedicata alla leadership aziendale, pubblica gli archivi dei suoi comunicati stampa.

Opzioni di prova: 4.2/5

ExpressVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i suoi piani.

Punteggio complessivo: 4.3/5

>>Provate oggi stesso ExpressVPN con la sua garanzia di rimborso di 30 giorni.

5. Surfshark – La VPN Più Sicura A Un Prezzo Più Basso

Pro:

Connessioni illimitate di dispositivi

Buon mix di funzionalità per il prezzo

Server solo RAM

Implementazione dell’IP statico condiviso facile da usare

Contro:

L’azienda affitta gran parte della sua rete di server

Nessuna app dedicata per i router domestici

Surfshark è diventata rapidamente un’opzione popolare nel mercato delle VPN più sicure dal suo lancio nel 2018. L’azienda offre un menu di servizi più snello rispetto ad altre VPN, ma i prezzi accessibili hanno reso questa offerta una scelta attraente per molti utenti.

Prezzi: 4.2/5

Il costo mensile di Surfshark è di 16,95 euro, ma l’abbonamento di 2 anni consente di pagare solo 2,49 euro al mese. I prezzi di Surfshark sono in linea con quelli dei concorrenti, offrendo un buon valore per le funzionalità offerte.

Rete di server: 4.0/5

Surfshark offre indirizzi IP in 65 paesi, con oltre 3.200 server in 109 città in tutto il mondo. Anche se il numero di paesi coperti non è il più elevato tra le VPN sicure, Surfshark offre comunque una copertura significativa.

Sicurezza e privacy: 4.5/5

Come altre VPN sicure, Surfshark utilizza esclusivamente server RAM per garantire una maggiore sicurezza. Inoltre, l’azienda offre una taglia per i bug agli hacker etici che trovano falle nel software o nell’hardware.

Surfshark offre anche la possibilità di aumentare la sicurezza del proprio IP con il multi-hopping, instradando le richieste degli utenti attraverso un secondo server prima di inviare i dati al sito web desiderato. L’azienda offre diverse catene di hop per ridurre al minimo la latenza del secondo passaggio.

Trasparenza: 4.6/5

Surfshark ha superato due controlli di penetrazione di terze parti, mostrando un forte impegno per la sicurezza. L’azienda offre un’informativa sulla privacy estremamente dettagliata, seconda solo a TunnelBear tra le VPN più sicure, e include anche la storia dell’azienda e le biografie dei dirigenti sul suo sito web.

Opzioni di prova: 4.0/5

Surfshark offre una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i piani, in linea con le altre VPN più sicure.

Punteggio complessivo: 4.3/5

>>Scopri se Surfshark è la VPN più sicura e giusta per te.

Come Abbiamo Classificato le VPN Più Sicure

Abbiamo valutato diverse VPN in base a svariati criteri per trovare le VPN più sicure, ecco quali sono:

Sicurezza e privacy : Abbiamo valutato la sicurezza e la privacy di ogni servizio, tenendo in considerazione la presenza di server RAM, l’uso di protocolli di crittografia affidabili e la politica di no-log.

: Abbiamo valutato la sicurezza e la privacy di ogni servizio, tenendo in considerazione la presenza di server RAM, l’uso di protocolli di crittografia affidabili e la politica di no-log. Prezzi : Abbiamo cercato servizi con prezzi competitivi e sconti per gli abbonamenti a lungo termine. Tuttavia, il costo non è stato il fattore principale nella nostra scelta finale

: Abbiamo cercato servizi con prezzi competitivi e sconti per gli abbonamenti a lungo termine. Tuttavia, il costo non è stato il fattore principale nella nostra scelta finale Numero di server : Abbiamo considerato il numero di server offerti da ciascun servizio, in quanto ciò può influire sulla velocità di connessione. In generale, maggiore è il numero di server, più veloci saranno le connessioni.

: Abbiamo considerato il numero di server offerti da ciascun servizio, in quanto ciò può influire sulla velocità di connessione. In generale, maggiore è il numero di server, più veloci saranno le connessioni. Indirizzi IP dedicati : Abbiamo tenuto conto delle VPN che offrono indirizzi IP dedicati, poiché possono aiutare gli utenti a bypassare le restrizioni geografiche imposte da alcuni servizi di streaming. Tuttavia, questa opzione non è stata essenziale per la nostra scelta finale.

: Abbiamo tenuto conto delle VPN che offrono indirizzi IP dedicati, poiché possono aiutare gli utenti a bypassare le restrizioni geografiche imposte da alcuni servizi di streaming. Tuttavia, questa opzione non è stata essenziale per la nostra scelta finale. Trasparenza: Abbiamo dato la priorità alle VPN che offrono un alto livello di trasparenza, ad esempio attraverso audit di terze parti e politiche di privacy chiare e facili da capire.

In generale, abbiamo scelto le VPN più sicure basandoci su una combinazione di questi fattori. Siamo convinti che le VPN che abbiamo selezionato siano affidabili e sicure, garantendo la privacy e la sicurezza online degli utenti.

Guida All’Acquisto Delle VPN Più Sicure

Di seguito troverete informazioni utili per comprendere le caratteristiche delle VPN più sicure, in modo da poter effettuare una scelta consapevole.

Quali Altre Caratteristiche Offrono le 5 VPN Più Sicure Citate nell’Articolo?

Tutte le VPN più sicure incluse in questo articolo condividono diverse funzionalità, tra cui:

Applicazioni scaricabili per Windows, Android, macOS e iOS.

per Windows, Android, macOS e iOS. Una politica “No-Logs” : tutti i provider di VPN più sicuri promettono di non conservare le vostre registrazioni dei siti web che visitate. Questo impegno è importante per mantenere la privacy degli utenti e proteggere l’azienda dalla perdita di credibilità.

: tutti i provider di VPN più sicuri promettono di non conservare le vostre registrazioni dei siti web che visitate. Questo impegno è importante per mantenere la privacy degli utenti e proteggere l’azienda dalla perdita di credibilità. Kill switch : questa funzione impedisce che l’IP di casa vostra trapeli su Internet. Con il kill switch attivato, la VPN si disconnette automaticamente da Internet se la connessione cade. Tutte le VPN più sicure attivano il kill switch per impostazione predefinita.

: questa funzione impedisce che l’IP di casa vostra trapeli su Internet. Con il kill switch attivato, la VPN si disconnette automaticamente da Internet se la connessione cade. Tutte le VPN più sicure attivano il kill switch per impostazione predefinita. Split-Tunneling : questa funzione consente di effettuare connessioni dirette con i siti web di vostra scelta, aggirando la VPN. È particolarmente utile per i servizi di streaming e per le banche che non ammettono connessioni effettuate tramite una VPN. I giocatori possono scegliere questa opzione per ottenere la massima velocità di connessione.

: questa funzione consente di effettuare connessioni dirette con i siti web di vostra scelta, aggirando la VPN. È particolarmente utile per i servizi di streaming e per le banche che non ammettono connessioni effettuate tramite una VPN. I giocatori possono scegliere questa opzione per ottenere la massima velocità di connessione. Software di blocco degli annunci: questa funzione può essere utile per coloro che visitano frequentemente siti web che utilizzano molte pubblicità. Se si vuole attivare l’adblock, sarà necessario dedicare del tempo alla configurazione del software.

>>Provate CyberGhost VPN senza rischi con la garanzia di rimborso di 45 giorni.

Con la VPN è Possibile Accedere a Netflix Sicuramente?

No, Netflix e le aziende madri di servizi più recenti come Disney+ e HBO Max continueranno a impegnarsi per identificare ed escludere gli indirizzi IP VPN. In teoria, una VPN può essere utilizzata per accedere a Netflix da qualsiasi parte del mondo, bypassando le restrizioni geografiche che impediscono l’accesso ai contenuti in alcune regioni. Tuttavia, Netflix ha adottato misure per impedire l’uso di VPN e proxy per accedere ai suoi servizi, poiché questo viola i suoi accordi di licenza con i detentori dei diritti dei contenuti.

Pertanto, anche se una VPN potrebbe in teoria permetterti di accedere a Netflix da una regione diversa dalla tua, non c’è alcuna garanzia che funzionerà. Alcuni provider VPN hanno sviluppato soluzioni per aggirare queste restrizioni, ma è probabile che Netflix cerchi continuamente di bloccare queste soluzioni, rendendo difficile l’accesso ai suoi servizi tramite una VPN.

La soluzione più accertata dovrebbe essere un IP statico o dedicato condiviso della VPN.

Come funzionano gli indirizzi IP statici e condivisi?

Gli indirizzi IP statici e condivisi sono due opzioni offerte da alcune VPN per garantire agli utenti una maggiore privacy e sicurezza durante la navigazione online.

Gli indirizzi IP statici o dedicati sono indirizzi IP che non cambiano. Una volta assegnato, l’indirizzo IP rimane lo stesso ogni volta che si accede alla VPN. Questo è diverso dagli indirizzi IP dinamici, che cambiano ogni volta che ci si connette. Gli indirizzi IP statici sono utili per chi vuole accedere a servizi online che richiedono un indirizzo IP stabile.

Gli indirizzi IP condivisi, invece, sono una combinazione di indirizzi IP dedicati e condivisi. Con questa opzione, ogni utente della VPN ottiene un indirizzo IP dedicato, ma lo condivide con altri utenti della stessa VPN. Questo significa che l’utente ha un indirizzo IP unico, ma non è l’unico ad usarlo. Gli indirizzi IP dedicati condivisi sono utili per chi vuole accedere a servizi online che richiedono un indirizzo IP dedicato, ma non vuole pagare il prezzo di un indirizzo IP dedicato esclusivo.

Una VPN Protegge la Mia Rete Domestica?

Una VPN non protegge direttamente la rete domestica dalle intrusioni esterne. La funzione principale di una VPN è quella di crittografare i dati in transito tra il dispositivo dell’utente e il server VPN, rendendoli inaccessibili a potenziali hacker o governi che tentano di intercettare la connessione. Tuttavia, una VPN può fornire un livello aggiuntivo di sicurezza alla rete domestica, soprattutto se l’utente si connette a una rete Wi-Fi pubblica non sicura. Per proteggere la rete domestica dalle intrusioni, è necessario utilizzare un router ben configurato e aggiornato o un firewall dedicato.

>>Provate CyberGhost VPN senza rischi con la garanzia di rimborso di 45 giorni.

Che Cos’è WireGuard?

WireGuard è un nuovo protocollo VPN open-source che sta guadagnando rapidamente popolarità grazie alla sua velocità e alla sicurezza robusta. È stato sviluppato nel 2016 da Jason Donenfeld ed è stato progettato per essere semplice, efficiente e sicuro. WireGuard utilizza crittografia a chiave pubblica per garantire la sicurezza dei dati, rendendo difficile per i potenziali intrusi intercettare il traffico VPN.

Una delle caratteristiche più interessanti di WireGuard è la sua efficienza. A differenza di molti protocolli VPN precedenti, come OpenVPN, WireGuard è molto leggero e richiede meno risorse per funzionare. Ciò significa che le connessioni VPN sono molto più veloci e più stabili, il che è particolarmente importante per gli utenti che desiderano utilizzare una VPN per lo streaming video o i giochi online.

Come Scegliere Una Tra le VPN Più Sicure?

Scegliere tra le VPN più sicure può essere una scelta difficile, ma ci sono alcune considerazioni che possono aiutare a orientarsi. In primo luogo, è importante decidere quale livello di privacy si desidera raggiungere e quanto si è disposti a spendere per ottenerlo. Se si vuole proteggere il proprio indirizzo IP con un’opzione dedicata, allora si dovrà investire di più. Altrimenti, se si è disposti a condividere l’indirizzo IP con altri utenti, ci sono opzioni più convenienti disponibili.

Un’altra considerazione importante è la reputazione e le caratteristiche dei servizi VPN. È importante scegliere un servizio con una buona reputazione per la sicurezza e la privacy, oltre ad avere le caratteristiche necessarie per le proprie esigenze. Ad esempio, se si desidera accedere a contenuti geo-bloccati, è importante scegliere un servizio con una vasta gamma di posizioni di server in tutto il mondo.

Infine, la pazienza è una virtù quando si cerca la VPN più sicura. Provarne alcune può essere utile per trovare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze e con cui si è più a proprio agio. Una volta trovata la VPN giusta, sarà possibile utilizzarla a lungo termine per godere di una navigazione sicura e protetta.

Navigate Tranquilli Scegliendo Le VPN Più Sicure del Web

Con la nostra guida come punto di partenza, avrete un’ottima base per iniziare a esplorare le molte opzioni di VPN disponibili e trovare quella più adatta alle vostre esigenze di sicurezza online. Quando si tratta di proteggere la propria identità e i propri dati su Internet, una VPN sicura dovrebbe essere considerata parte integrante della vostra strategia di sicurezza.

Se state cercando una VPN sicura e trasparente, CyberGhost VPN, NordVPN ed ExpressVPN sono alcune delle migliori opzioni sul mercato. CyberGhost VPN spicca per la sua vasta rete di server e i protocolli VPN avanzati, mentre NordVPN offre una vasta gamma di funzioni. Se invece siete spesso in viaggio e avete bisogno di indirizzi IP in molti paesi diversi, ExpressVPN potrebbe essere la scelta migliore per voi. In ogni caso, prendetevi il tempo necessario per valutare attentamente le opzioni disponibili e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.

>>Provate CyberGhost VPN senza rischi con la garanzia di rimborso di 45 giorni.