Mini PC GEEKOM IT15, tanta memoria e €250 di sconto esclusivo

Il nuovo GEEKOM IT15 U9-285H è un mini PC che concentra in un formato compatto tutto ciò che vi serve per lavorare, creare e divertirvi. In un formato “tascabile” troviamo un concentrato di potenza e connettività che lo rendono utilizzabile in marea di contesti. Ed ora è in offerta a 250 € in meno grazie ad un coupon.

La sua vera forza sta nella dotazione di memoria: 32 GB di RAM DDR5 che permettono di gestire senza sforzo applicazioni pesanti, multitasking spinto e progetti creativi complessi, e un SSD PCIe Gen4 da 1 TB che garantisce sia ampio spazio di archiviazione sia avvii e caricamenti fulminei: è la combinazione ideale per chi cerca velocità e affidabilità

Accanto a memoria e storage generosi, l’IT15 integra un processore Intel Core Ultra 9-285H e la grafica Intel Arc, pensati per offrire prestazioni stabili anche nelle attività più impegnative, dall’editing di contenuti multimediali allo streaming in alta qualità, fino al gaming leggero.

E’ pronto per scatenarsi con Intel AI Boost, alimentato da una potente NPU che puoi utilizzare un turbocompressore per i tuoi motori creativi, il processore AI all’avanguardia accelera la conversione da testo a immagini del 71%, permettendo di produrre visual di livello professionale più velocemente che mai – tutto nel tempo di bere un caffè.

IlMotore neurale a 13 nodi renderizza concept art in 4K in tempo reale (8.3s/immagine), la sinergia CPU+GPU+AI gestisce 50 attività di design concorrenti senza rallentamenti. Ha il supporto nativo per Adobe Suite, Blender, Unreal Engine e oltre 3500 plug-in.

La connettività è altrettanto completa: Thunderbolt 4, USB 4.0 e HDMI vi consentono di collegare più monitor e periferiche, mentre Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 vi tengono sempre connessi in modo rapido e stabile.

Specifiche tecniche GEEKOM IT15 U9-285H

Caratteristica Dettagli Processore Intel Core Ultra 9-285H Grafica Intel Arc integrata Memoria RAM 32 GB DDR5 (dual-channel, espandibile fino a 64 GB) Archiviazione SSD PCIe Gen4 da 1 TB (M.2 2280 NVMe) + slot M.2 2242 SATA libero Connettività wireless e non Ethernet 2,5 Gbps, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 Porte e I/O Lettore di schede SD, 6 porte USB, 2 HDMI 2.0 e 2 USB4 (40 Gbps), con supporto fino a 4 display e risoluzione fino a 8K. Dimensioni 117 × 112 × 45,5 mm Peso circa 600 g Sistema operativo Windows 11 Pro

Nonostante la potenza, questo mini PC rimane silenzioso ed efficiente grazie a un sistema di raffreddamento ottimizzato, che lo rende perfetto sia sulla scrivania di un ufficio che accanto alla TV in salotto. Il design compatto vi permette di collocarlo ovunque, senza ingombri e senza rinunce.

Oggi potete acquistare il GEEKOM IT15 U9-285H a un prezzo speciale: da €1199 scende a soli €949. Per ottenere lo sconto vi basta inserire il codice 22MTIT15 al momento dell’ordine sul sito ufficiale GEEKOM.

In un mercato dove i mini PC spesso sacrificano memoria e spazio di archiviazione, l’IT15 si distingue proprio perché vi offre entrambi in abbondanza, senza compromessi. Se cercate un sistema compatto ma pronto a tutto, questa è l’occasione per portarvelo a casa con €250 di sconto immediato.

Scoprite subito l’offerta e approfittatene