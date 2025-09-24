Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » News » Mini PC GEEKOM IT15, tanta memoria e €250 di sconto esclusivo
NewsOfferteSconti speciali

Mini PC GEEKOM IT15, tanta memoria e €250 di sconto esclusivo

Di Settimio Perlini
Mini PC GEEKOM IT15, tanta memoria e €250 di sconto esclusivo - macitynet.it
Screenshot

Il nuovo GEEKOM IT15 U9-285H è un mini PC che concentra in un formato compatto tutto ciò che vi serve per lavorare, creare e divertirvi. In un formato “tascabile” troviamo un concentrato di potenza e connettività che lo rendono utilizzabile in marea di contesti. Ed ora è in offerta a 250 € in meno grazie ad un coupon.

La sua vera forza sta nella dotazione di memoria: 32 GB di RAM DDR5 che permettono di gestire senza sforzo applicazioni pesanti, multitasking spinto e progetti creativi complessi, e un SSD PCIe Gen4 da 1 TB che garantisce sia ampio spazio di archiviazione sia avvii e caricamenti fulminei: è la combinazione ideale per chi cerca velocità e affidabilità

Accanto a memoria e storage generosi, l’IT15 integra un processore Intel Core Ultra 9-285H e la grafica Intel Arc, pensati per offrire prestazioni stabili anche nelle attività più impegnative, dall’editing di contenuti multimediali allo streaming in alta qualità, fino al gaming leggero.

Mini PC GEEKOM IT15: tanta memoria e €250 di sconto esclusivo - macitynet.it

E’ pronto per scatenarsi con Intel AI Boost, alimentato da una potente NPU che puoi utilizzare un turbocompressore per i tuoi motori creativi, il processore AI all’avanguardia accelera la conversione da testo a immagini del 71%, permettendo di produrre visual di livello professionale più velocemente che mai – tutto nel tempo di bere un caffè.

Mini PC GEEKOM IT15: tanta memoria e €250 di sconto esclusivo - macitynet.it

IlMotore neurale a 13 nodi renderizza concept art in 4K in tempo reale (8.3s/immagine), la sinergia CPU+GPU+AI gestisce 50 attività di design concorrenti senza rallentamenti. Ha il supporto nativo per Adobe Suite, Blender, Unreal Engine e oltre 3500 plug-in.

La connettività è altrettanto completa: Thunderbolt 4, USB 4.0 e HDMI vi consentono di collegare più monitor e periferiche, mentre Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 vi tengono sempre connessi in modo rapido e stabile.

Specifiche tecniche GEEKOM IT15 U9-285H

Caratteristica Dettagli
Processore Intel Core Ultra 9-285H
Grafica Intel Arc integrata
Memoria RAM  32 GB DDR5 (dual-channel, espandibile fino a 64 GB)
Archiviazione SSD PCIe Gen4 da 1 TB (M.2 2280 NVMe) + slot M.2 2242 SATA libero
Connettività wireless e non Ethernet 2,5 Gbps, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4
Porte e I/O Lettore di schede SD, 6 porte USB, 2 HDMI 2.0 e 2 USB4 (40 Gbps), con supporto fino a 4 display e risoluzione fino a 8K.
Dimensioni 117 × 112 × 45,5 mm
Peso circa 600 g
Sistema operativo Windows 11 Pro

Nonostante la potenza, questo mini PC rimane silenzioso ed efficiente grazie a un sistema di raffreddamento ottimizzato, che lo rende perfetto sia sulla scrivania di un ufficio che accanto alla TV in salotto. Il design compatto vi permette di collocarlo ovunque, senza ingombri e senza rinunce.

Mini PC GEEKOM IT15: tanta memoria e €250 di sconto esclusivo - macitynet.it

Oggi potete acquistare il GEEKOM IT15 U9-285H a un prezzo speciale: da €1199 scende a soli €949. Per ottenere lo sconto vi basta inserire il codice 22MTIT15 al momento dell’ordine sul sito ufficiale GEEKOM.

In un mercato dove i mini PC spesso sacrificano memoria e spazio di archiviazione, l’IT15 si distingue proprio perché vi offre entrambi in abbondanza, senza compromessi. Se cercate un sistema compatto ma pronto a tutto, questa è l’occasione per portarvelo a casa con €250 di sconto immediato.

Scoprite subito l’offerta e approfittatene

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Preordini su Amazon dei nuovi iPhone 17, Pro e Air, arrivano il 19 settembre

Sono ordinabili da subito con tutti i vantaggi Amazon gli iPhone presentati il 9 Settembre
Articolo precedente
Tado AI Assist, l’Intelligenza Artificiale cambia il riscaldamento domestico

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.