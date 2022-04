System 7 e Mac OS 8 si usano sul web con un click

Avete nostalgia degli anni ’90? Potete ricordare quegli anni avviando versioni virtuali del System 7 e di Mac OS 8 direttamente nel vostro browser.

I sistemi operativi in questione possono essere già sfruttati con alcuni emulatori offiline ma Mihai Parparita propone due emulatori utilizzabili direttamente nel browser e che funzionano al’istante, con un solo click, scegliendo tra System 7 e Mac OS 8. (Nota: se con la vostra attuale versione di Safari vedete uno schermo nero provate ad utilizzare Firefox o Chrome).

L’emulazione è fatta abbastanza bene: è possibile sfruttare la modalità a schermo intero e persino inviare file all’emulatore usando il semplice drag&drop. Sono incluse diverse applicazioni ed è possibile avviare applicazioni quali Mac Paint o giochi quali Another World. I più seriosi possono lavorare su Word (appare un errore all’avivo ma funziona) o Nisus Writer inclusi. È anche possibile esportare i documenti creati nell’emulatore per utilizzarli su una moderno Mac con le versioni più recenti di macOS.

For #MARCHintosh2022 I'm launching two web-based classic Mac emulators: https://t.co/ENVg0cD75u and https://t.co/Kuyjc0HzWI.

They boot instantly, are filled with useful programs, allow data import, export and persistence, and try to bring the best of the web to retrocomputing. pic.twitter.com/tLgt7DisEF

— Mihai Parparita (@mihai) April 1, 2022