Con T03 Leapmotor sfotte e sfida, hai pagato di più la bicicletta

«Hai pagato di più la bici» è il geniale slogan di Leapmotor T03, un’auto elettrica full optional che gli italiani possono acquistare a partire da 4.900€ quindi, come dice la pubblicità, una somma inferiore di quanto alcuni hanno speso per comprare una e-bike di qualità di un buon marchio.

Dategli un aumento di stipendio

Al reparto marketing di Leapmotor spetta un aumento di stipendio, una bestemmia in Italia, ma meritato, vista la brillante sequenza di slogan della campagna pubblicitaria: «Te la diamo intera, eh», oppure «Questa non è la pubblicità di un motorino», ancora «Per non vedere l’aurora boreale hai speso di più».

L’auto elettrica full optional che costa meno di una e-bike di lusso

Come può accadere con le pubblicità ad effetto la verità è stiracchiata. Il prezzo di listino reale di Leapmotor T03 è di 18.900 euro, ma si può scendere fino alla bellezza di 4.900€ solamente grazie al massimale degli incentivi statali, a cui bisogna anche aggiungere un contributo del costruttore, che arriva fino a un massimo di 3.000€.

Quindi ci sono due variabili che per molte persone faranno aumentare il prezzo, ma questo non è il punto. Bella o brutta quanto volete, sul discorso affidabilità se ne riparlerà tra qualche mese o anno, ma è uno stravolgimento di mercato a cui stiamo assistendo in tempo reale e per di più siamo solo agli inizi.

Progettata in Cina, costruita in Polonia per invadere l’Europa

Il dettaglio forse più sorprendente è che Leapmotor è in grado di proporre T03 a prezzo stracciato grazie alla collaborazione con Stellantis che ne cura la produzione nel suo stabilimento di Tychy in Polonia. Con pieno supporto garantito sulla rete di vendita e nelle concessionarie Stellanti per l’assistenza.

Questa mossa permette a Leapmotor di evitare i pesanti dazi UE sull’importazione di auto elettriche dalla Cina, allo stresso tempo sfruttando un costo di produzione che secondo alcuni report è la metà in Polonia rispetto a quanto costerebbe farlo in Italia.

La super compatta a prezzo stracciato è solo l’inizio

La collaborazione con Stellantis prevede già l’espansione della produzione ad altri modelli Leapmotor più grandi e costosi che presto inonderanno il mercato auto in Europa. Questo non sta succedendo solo con Leapmotor, ma anche per le principali e più aggressive case automobilistiche cinesi con piani leggermente diversi: in Cina si contano 107 marchi auto, incluso Xiaomi.

Mentre i marchi storici di auto a combustione riducono impianti e dipendenti, le case cinesi sono affamate di produzione in Europa per evitare i dazi e per esportare l’eccesso di offerta nel Paese del Dragone, dove i prezzi delle elettriche sono in crollo da anni. Secondo diversi esperti del settore siamo solo agli inizi e le prospettive per i marchi europei sono tutt’altro che entusiasmanti.

