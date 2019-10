Con Theodolite for Watch, angoli e inclinazioni sul polso con Apple Watch

Il teodolite è uno strumento ottico per la misurazione degli angoli azimutali (cioè contenuti in un piano orizzontale) e zenitali (cioè contenuti in un piano verticale), usato per rilievi geodetici e topografici.

Theodolite per iPhone e iPad è un app di misurazione con app companion per Apple Watch che mette a disposizione questo strumento al polso dell’utente. Theodolite for Watch combina bussola, inclinometro e GPS in un’unica app, in pratica una moderna incarnazione dello strumento utilizzato da chi naviga in mare o veleggia in cielo e magari da utilizzare anche durante un volo aereo come passeggero. Difficile usarlo in campo di misurazioni di precisione visto che l’accuratezza non può essere elevata.

Gli sviluppatori spiegano che l’app per Apple Watch sfrutta dati ottenuti dai sensori del dispositivo mostra il tradizionale layout dell’Attitude Heading Reference Systems (AHRS) che ricorda i sistemi di misurazione nelle cabine di pilotaggio degli aerei.

L’app visualizza il cerchio azimutale (angolo di imbardata) e l’angolo di inclinazione in un formato compatto facilmente leggibile dal polso. Sono presenti anche dati quali latitudine, longitudine e altitudine (ricavati dal GPS) e anche posizione di sole e luna.

È possibile modificare varie impostazioni, le unità di misura (piedi o metri) e l’unità di misurazione degli angoli. Si può decidere se visualizzare l’orizzonte artificiale al centro dell’app sul display e il cambiare livello di riferimento (piatto o verticale).

Theodolite funziona con Apple Watch da Series 1 a 5 con watchOS 6 o seguenti. Sugli Apple Watch senza bussola, l’app sfrutta il giroscopio per determinare l’angolo goniometrico. La Digital Crown può essere ruotata per impostare o calibrare il giroscopio in base alla posizione del sole, della luna o una direzione specifica. La calibrazione è semplice e può essere ripetuta più volte.

Theodolite for Watch si scarica per iPhone e iPad dall’App Store per iOS o direttamente dall’App Store per Apple Watch. Nel momento in cui scriviamo è venduta 2,29 euro.