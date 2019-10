Apple Watch 6 potrebbe essere assemblato da Foxconn e Compal

Potrebbero essere Foxconn e Compal Electronics ad assemblare i prossimi modelli 2020 dell’orologio smart di Apple, dunque Apple Watch 6. Lo riferiscono fonti del settore riportate da DigiTimes. Il rapporto aggiunge che Luxshare Precision, probabilmente, prenderà gli ordini per assemblare i vecchi modelli di Apple Watch.

Secondo il report, Compal Electronics e Foxconn Technology Group hanno già ottenuto ordini per la serie 2020 di Apple Watch, mentre Luxshare ICT con sede in Cina prenderà quelli per gli Apple Watch di vecchie generazioni. Il rumor segue un altro rapporto di DigiTimes secondo cui Quanta Computer smetterà di assemblare Apple Watch nel 2020, a causa di presunti “problemi di profitto”. Quanta, ricordiamo, è uno dei principali produttori di Apple Watch dal lontano 2015.

Le indiscrezioni su Apple Watch Serie 6 sono ancora scarse, ma è stato riferito che Apple ha un team di ingegneri biomedici al lavoro su un metodo per monitorare in modo non invasivo i livelli di glucosio nel sangue, usando sensori ottici, tecnologia che potrebbe potenzialmente farsi strada su un futuro Apple Watch.

MacRumors ha anche scoperto riferimenti al monitoraggio del sonno su Apple Watch, con Bloomberg che ipotizza come la funzionalità potrebbe essere rilasciata nel 2020, solo dopo test positivi. Apple ha mostrato per sbaglio in uno screenshot all’inizio di questo mese, un’app Sleep inedita per watchOS. Probabilmente, si riferisce proprio al monitoraggio del sonno prossimo a fare apparizione sull’orologio smart.

Le voci suggeriscono che il 2020 potrebbe anche essere l’anno in cui Apple Watch otterrebbe un display MicroLED; se fosse vero, Apple Watch 6 potrebbe beneficiare di un display più sottile, più luminoso e più efficiente in termini di potenza rispetto agli attuali modelli OLED.

Ricordiamo che Apple Watch Serie 5 è stato rilasciato lo scorso settembre, con nuove funzionalità chiave tra cui un display sempre attivo, una nuova app Compass, chiamate internazionali di emergenza su modelli cellular, 32 GB di memoria interna e nuove opzioni per la cassa in titanio e in ceramica. I modelli della Serie 6, probabilmente, arriveranno ​​a settembre 2020.